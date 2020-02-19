疑借胞弟名義到整容醫院非法注射麻醉劑受查 河正宇辯稱為除疤 有醫生安排

文：蘇珮欣

韓國Channel A頻道及SBS電視台日前先後在節目中爆料，指韓國檢察廳正調查首爾某整容醫院為客人非法注射麻醉藥一案，發現某著名男演員、經理人公司老闆等演藝界人士亦牽涉在內，又指該著名男星每次均會使用別人身分預約，甚至好幾次借用同為演員的胞弟之名。

圈中多人濫用異丙酚而被檢控

雖然報道中沒開名男星是誰，但有網媒推測可能是河正宇。事件發酵至昨日，韓媒《LawTalk新聞》點名指出涉嫌非法注射麻醉藥的正是河正宇。據報首爾中央地方檢察廳已掌握河正宇於江南區某整容外科醫院多次非法注射異丙酚的資料，並正調查。檢方亦確認在該醫院注射異丙酚的是「金聖勳」，亦即河正宇本名，他亦以胞弟、《大風水》車賢宇的本名「金英勳」在醫院預約。

異丙酚是強力鎮靜劑，是醫院手術常用的麻醉藥，必須由專業麻醉師管理使用。此藥物因外觀呈乳白色，又俗稱「牛奶針」，在韓國整容醫院被廣泛使用，但使用不當可能會上癮。國際巨星米高積遜（Michael Jackson）10年前猝逝，據悉經常使用異丙酚及另一強力止痛藥。《能先接吻嗎？》朴詩妍、《被遺忘的妻子》李丞涓等韓星，亦先後因濫用異丙酚而被檢控。

介意臉上疤痕 激光手術分10次進行

濫藥事件曝光後，河正宇透過事務所否認，但承認有接受檢方調查。他表示一直為臉上的疤痕而苦惱，去年初透過朋友介紹認識某整容醫院院長，並安排他接受治療。河正宇解釋接受手術的時間是從去年1月至9月，在醫院接受了高強度的激光手術，前後約10次。接受治療時，在院長判斷下使用了麻醉藥，他澄清沒濫用任何藥物，而且去年秋天已完成療程。

至於借胞弟名義預約，河正宇指整容醫院的院長一開始便要求他到訪時要戴口罩及帽子，以保障個人私隱，還要求他提供經理人及胞弟的名字。河正宇表示，基於醫生的要求，他沒有質疑便提供相關資料，他說沒任何理由隱瞞，又謂保留了與院長溝通的短訊內容，並提交給檢方，以證明他出入整容醫院只為除疤。

在韓國貴為一線男星的河正宇爆出涉嫌濫藥後，外界大表震驚。河正宇入行17年，其父金容建亦是活躍於幕前的資深演員，河正宇的名作繼有《柏林諜變》、《下女誘罪》、《1987：逆權公民》、《復國者聯盟》、《與神同行》、《隧道》及近作《白頭山：火山浩劫》等，他曾憑《柏林諜變》奪得第49屆百想藝術大獎最佳男主角。他主演的驚慄新片《凶櫃》正在韓國上映，香港也緊貼於本周四（20日）開畫。

近年韓國演藝界頻頻爆出藝人染毒，包括男團JYJ前成員朴有天、BigBang的T.O.P、iKON前成員B.I等，跟河正宇在《與神同行》一同扮演「地獄使者」的朱智勳，11年也曾因吸食大麻而被判緩刑，人氣一度跌至谷底，近年才反彈。