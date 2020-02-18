【開箱】《上流寄生族》揭社會瘡疤 韓國航空公司禁播

由奉俊昊自編自導，宋康昊、崔宇植、朴素丹、李善均及趙汝貞等主演的《上流寄生族》，透過充滿黑色幽默的情節，諷刺韓國社會的貧富懸殊和階級觀念等問題，不單贏盡奧斯卡評審讚賞，更史無前例地成為韓國影壇首部「奪金」之作。

疑貶低國家形象

韓國總統文在寅邀請《上流寄生族》導演奉俊昊本月20日到訪青瓦台，感謝他為國爭光，二人更有機會共晉午餐。雖然文在寅高度讚揚《上》片，但據韓國傳媒報道，大韓航空公司有明文規定，凡是電影中有令觀眾不安的鏡頭、貶低某個國家或民族的內容，以及引起政治或社會爭議的情節，都不獲安排在航班上播放。

同樣地，韓亞航空以《上流寄生族》含有不雅內容，估計是戲中飾演夫妻的李善均及趙汝貞在客廳沙發上「肉搏」的場面，令到該公司的乘客亦無緣欣賞這齣金像電影。

《超音鼠》破開畫紀錄

為了方便影迷一睹《上流寄生族》風釆，美國發行商趁奧斯卡頒獎禮結束後，隨即把當地上映院數，由原本只有1000個銀幕，倍增至2000多個，票房收入亦成正比例急升。據美國綜藝網站Variety報道，上周末3日票房收550萬美元（約4290萬港元），比起「奪金」之前，升幅達到234%，成為過去10年得獎奧斯卡電影的最大升幅。

昨天是美國總統日假期，因此上周末共有4部新片同期開畫，包括改編自電子遊戲的真人版電影《超音鼠大電影》（Sonic The Hedgehog）、浪漫愛情片《The Photograph》、驚慄片《謎‧離島》（Fantasy Island），以及重拍瑞典電影《愛情中的不可抗力》的《Downhill》。

結果由《變相怪傑》占基利（Jim Carrey）扮演奸角蛋頭博士的《超音鼠大電影》，在一片看淡的情况下，首周末3日票房累收5700萬美元（約4.46億港元），取代《猛禽暴隊：解瘋小丑女》登上開畫冠軍之餘，更打破電子遊戲改編拍成真人版電影的最高開畫紀錄。

緊隨其後的第3位是《謎‧離島》，卡士較弱的《The Photograph》和《Downhill》，分別佔第9和10位，比起排第8位的《上流寄生族》仍略遜一籌。