《愛的迫降》結局收視超越《鬼怪》 孫藝珍懷孕戲疑遭刪剪

文：蘇珮欣

《愛的迫降》前晚播出第16集結局，內容加長至110分鐘，滿足劇迷需要。扮演朝鮮軍官的玄彬與5名下屬，終獲安排遣返朝鮮；飾演韓國富二代的孫藝珍，中槍後受感染變成敗血病，幸好吉人天相，並大義滅親，把陷害她的胞兄與二嫂繩之於法。

金正鉉中槍留遺憾

玄彬與孫藝珍雖然分隔朝鮮與韓國兩地，最終都能打破地域界限，在當年首次碰面的瑞士重聚。為了首尾呼應，孫藝珍再次玩滑翔傘，降落後重遇玄彬，二人深情咀嘴，總算大團圓結局。不過，劇中男配角金正鉉為救女友徐智慧而中槍身亡，令不少粉絲感到失望。

《愛的迫降》結局後，昨日tvN透過社交媒體公開多張玄彬與孫藝珍在瑞士拍攝的花絮照片，二人深情對望，甚至親暱自拍，令網民懷疑二人戲假情真。至於另一批劇照，孫藝珍穿上疑似孕婦裝示人，令人懷疑導演拍了另有一個結局，講述玄彬與孫藝珍在瑞士組織家庭兼生兒育女，感覺更加幸福，但卻未有播出。

tvN史上最高收視

前晚結局收視由上集17.1%急升至21.7%，創下開播以來新高，更刷新tvN史上最高劇集收視佳績，超越《鬼怪》自2017年保持至今的20.5%舊紀錄。《愛的迫降》叫好叫座，不過，據報電視台並沒計劃邀請台前幕後工作人員出埠慶功。

玄彬與孫藝珍昨日分別撰文感謝觀眾支持，前者表示最喜歡自己跨過南北韓分界線，跑向孫藝珍一幕，認為這是二人戰勝障礙的瞬間，感覺特別幸福，「多謝大家厚愛，讓利正赫（他的角色）能夠降落在大家身邊」；孫藝珍則表示，最喜歡她跟玄彬酒後吐真言一幕，坦承角色有笑有淚，能夠參演此劇很感恩。孫藝珍完成《愛的迫降》後會稍事休息，暫時未有其他工作安排。

緊接《愛的迫降》本周六將有金泰希產後復出拍劇《再見媽媽又再見》首播，然後輪到《聽見你的聲音》李寶英伙拍《法妻》劉智泰合演的新劇《花樣年華》接檔。