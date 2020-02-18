與良心藥房共渡時艱 馬浚偉現身幫襯

馬仔稱沒有囤積任何物品，他說：「我無買廁紙，還有半包米夠吃幾個月，又不是買不到，毋須要入定貨，不過我完全明白小市民的擔心，一家四五口或以上，食用量一定較我一個人多，我沒買任何防疫用品，夠用就得，至於口罩，我還有40個，現在home office，兩三日才用一個，已經夠用幾個月。囤積和炒賣我是不支持的，囤積那麼多物品在家中幹什麼，你都不希望用得完囤積的口罩和搓手液，希望疫情快點過去。」

樂觀面對疫情

馬仔呼籲大家要理智一點，有多的物資就分給別人，而且很多工廠已經開工，口罩、消毒物品、紙巾將會回復正常供應，大家毋須四圍撲。

他表示身體健康最重要保持心情開朗，他說：「我身體基本不錯，因為keep住有打波，但就避免和對方有身體接觸，與人相處亦保持一定距離。總之不用太擔心，樂觀面對疫情。」上星期馬仔高調去派口罩和酒精搓手液，目的是希望藉着自己小小綿力，感染更多人跟隨，讓有能力的人幫助有需要的人。

籌備執導第二部戲

談到圈中很多人的工作都受疫情影響，但馬仔倒沒有，他直言：「我還好，因為未來幾個月，我預了為第二部戲寫劇本和寫畢業論文，電影原本4月開拍，現在就要押後，唯有趁機沉澱自己，進修下，計劃未來兩年的工作。」

未獲提名無失望

提到他首次自導自演的電影《生前死約後》，無緣入圍金像獎提名「最佳新晉導演」和「最佳男主角」，問他可有失望？馬仔坦言沒有失望，因為已經盡了力，交由上天決定，他透露第二部執導的電影也可以報名新晉導演，可能天父想他第二部才入圍。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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