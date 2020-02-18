肚瀉頭暈自我隔離14日 菊梓喬以為感染新冠肺炎

Hana自爆MV延遲兩星期拍攝，皆因放假時患上腸胃炎，一度懷疑感染了新冠肺炎，她說：「我肚瀉病到暈暈哋，有一刻想過，如果自己中招點算？同事都問我有無周身骨痛，幸沒出現新冠肺炎症狀，所以無睇醫生，覺得腸胃炎排出毒素就無事，不過為了安全起見，都自我隔離，14日無出街。」市民在疫情下搶購廁紙、口罩，問她可有遇到困難？她說：「好彩患腸胃炎前買了一條廁紙，不過口罩所餘無幾，訂購了仍未到貨。」Hana表示以後會小心飲食，也有跟隨醫生抗疫資訊，每天在家做30分鐘運動，她說：「最近跟好多朋友一樣困在家裏，大家都有互相分享正能量。」

「死前一定要結婚」

談到著婚紗演出MV？Hana笑言入行後已多次著婚紗工作，聽聞著得太多婚紗會嫁唔出，她盼打破魔咒：「我都有幻想將來的婚禮，會著什麼款式的婚紗，總之死之前一定要結婚，覺得女人要結過婚才是完成人生。」她目標10年內出嫁，「我好傳統，認為婚姻是一夫一妻，要搵個好人，又肯定是終生伴侶。其實最近不用開工好適合拍拖，但極速約會都有難度，大家都避免去人多的地方，講到底都要等，緣分來就來。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com