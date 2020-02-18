警星飯敘 阿倫志偉孖一哥唱《朋友》 鄧炳強：做警察學成龍方中信

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去年12月，曹永廉、楊明、莊思明及朱庭萱等低調到警總送暖，有人將大合照公開，當時朱庭萱斥放相者︰「班藝員係秘密探訪，唔出鏡㗎！害死人喇！」前晚一班藝人與警隊是私人活動，但被公開。有在場者透露大家有共識不公開活動照片，雖是普通一餐飯，但這段時間好敏感，故大家有避忌。

一哥：講嘢叻因為曾志偉

網上瘋傳的短片中，見前晚「警星飯敘」星光熠熠，除成龍、曾志偉、譚詠麟（阿倫）外，還有方中信、張智霖、林國斌、歐陽震華、盧惠光、羅鈞滿及衛志豪等。各人皆情緒高漲，搭膊頭又攬攬。

一哥鄧炳強發言，先多謝晨曦明星足球隊跟他們踢波又一起吃飯，同時也多謝警隊的兄弟，因為他們好支持他。鄧炳強說：「我好興奮，因為見到好多偶像，有成龍、阿倫、志偉及Ben（林國斌），全部都係我偶像，我個心跳得好緊要。其實點解我喺區議會講嘢咁叻，就係聽志偉嘅《開心字典》。」志偉在旁笑又雙手合十。

鄧炳強續道：「我做警察係因為成龍大哥、方中信，全部都係學你哋，我唔知點做警察，睇吓睇吓就識做。另外，我真係好憎你（阿倫），因為我老婆鍾意你仲多過鍾意我。不過，無法子，因我都好鍾意你（阿倫）！」他又多謝演藝界朋友說：「其實大家係老友，全部在心中，唔使講嘢，只要你哋畀個手指公我哋，我哋赴湯蹈火在所不辭。」全場歡呼又齊舉起手指公。

成龍也大展歌喉，短片中見他召集齊齊唱《朋友》。鄧炳強、曾志偉、阿倫齊站在一起，搭膊頭又蹺手，阿倫說：「什麼時候係見真情呢？患難就見真情！」此時成龍又搶咪講嘢，提到當年他在南斯拉夫受傷要做腦手術的事，眾人投入唱歌，沒有聽他講古仔。

聚餐費用不涉公帑

是次「警星飯敘」雖然是私人活動，網上議論紛紛，有網民關心晚宴是誰埋單？又有質疑短片所見有人在室內吸煙，還有見志偉夾麵吃，沒有用公筷。警察公共關係科回應《明報》：「警隊在職及退休同事經常與不同機構或團體的足球隊交流切磋。昨日（2月16日）他們在公餘時間與一隊足球隊舉行球賽。賽後兩隊參加者及其親友一起聚餐，聚餐費用由雙方共同承擔。整個活動屬私人性質，不涉公帑。」

退休警司朱經緯泄密？

「警星飯敘」原本是秘密進行，結果大量短片與照片流出，網民也「偵查」來源。晚宴的私人合照所見，佔大部分有曾因棍打途人而被判監的退休警司朱經緯的蹤影，他跟多名藝人合照。至於短片所見，其中一段鏡頭前出現拍攝者的衫袖，顏色與款式也跟朱經緯的上衣相似。

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