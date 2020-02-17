曾偉權傳患肺癌 契妹悉心照料

他去年10月底宣傳劇集《牛下女高音》時，被爆肺部免疫系統出問題，當時消瘦不少的他不願透露病情，只說身體狀况還好，需要多休息和長期食藥，所以減少幕前演出。

到11月他曾與吳岱融、蔣志光、歐瑞偉等擔任《流行經典50年》嘉賓，之後未有再公開露面，上月他原本與吳岱融等赴吉隆坡出席慈善演出都缺席。昨日有傳媒拍到他戴上太陽眼鏡及口罩的照片，SaSa陪伴在旁。曾偉權未有受訪，SaSa維護契哥，叫記者離開，而曾偉權的手提電話已停止服務，似要專心休養。

吳岱融拒談好友病况

「牛下七子」吳岱融被問到傳曾偉權患肺癌，他封口：「唔好意思，為了尊重當事人，不便作答。」鄭敬基表示對上一次見曾偉權，是去年11月17日《牛》劇主要演員和監製到黑妹姐（李麗霞）家聚會，當時曾偉權很好。

歐瑞偉則說只知曾偉權跟他們說肺部不舒服，是免疫系統出問題；對上一次見是錄影《流行經典50年》，當時曾偉權已不太舒服，他有叫對方多點休息不要操勞。歐瑞偉稱新年期間，大家有互相祝賀新年快樂及身體健康，希望他沒事，並早日康復。曾偉權舊愛梅小惠回覆傳媒表示和曾偉權久未聯絡，祝早日康復。

娛樂組