帶隊到大馬慶功 黃百鳴做足抗疫措施

《葉問4》有錢賺幫補其他片

新冠肺炎疫情嚴峻，黃百鳴表示《葉問4》在外地票房成績不錯，當中內地收了12億，問他到是否有錢賺？他笑說：「12億都沒錢賺，怎樣才算有錢賺？4集票房由1億、2億、8億到12億，這個數字已達目標，我們在聖誕檔期上映，算好好彩，沒受影響，可以幫補下其他。」他指電影《G風暴》原定農曆新年後繼續拍攝，現因應局勢停工，沒什麼損失，電影公司員工亦安排在家工作抗疫。

有政府官員呼籲娛樂場所暫時停業，黃百鳴指政府部門有約見戲院商會，但未有共識，他決定旗下戲院加強消毒清潔，並為入場觀眾量體溫、送上免費口罩，希望大家睇戲安心，他說：「有需要關戲院，我都支持的，應該停停，等疫情過去再做，現在入座率的確有下跌，少了一家大細的觀眾。」至於金像獎歷史性取消現場頒獎禮，他稱因應疫情有此決定，少了氣氛，但也沒辦法。

DaDa自言食肥了

DaDa與栢天男受疫情影響工作，農曆年期間很少外出，DaDa笑說：「新年食肥了，戴上口罩大家不覺；我好樂觀，今日可以出埠走走，人都開心了。」栢天男留家中也有做運動，進食維他命增強免疫力，幸好平日有儲備廁紙，不用到超市加入搶購潮，DaDa說：「我用廁紙都不多，腸胃幾好的。」

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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