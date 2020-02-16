【開箱】Maggie Q參演《謎‧離島》 《超音鼠大電影》占基利演奸角

美國4齣新片兩部香港放映

據《Hollywood Reporter》報道，預計改編自世嘉經典電玩遊戲的《超音鼠大電影》票房最好，首周末4日應該可收近4500萬美元；周五新片開畫日碰上情人節，所以預料《The Photograph》亦成績不俗，頭4日可累收1200萬美元。玩血腥虐殺橋段的《謎‧離島》也有大班捧場客，首周末成績應該僅次於《超》片，4日累收1400萬美元。至於由《左兩爸右兩爸》韋費路（Will Ferrell）主演的《Downhill》，在辛丹斯電影節首映時毁譽參半，預計首周末大概收700萬美元。

4片之中，《謎‧離島》本月13日已在港上映。由《死神遊戲：Truth or Dare》謝夫華德洛（Jeff Wadlow）執導，並再次起用《死》片的主角露絲希爾（Lucy Hale）擔正，此外港人熟悉的Maggie Q，以及《警戰實錄》男星米高賓拿（Michael Pena）也有份參演。故事講述米高賓拿扮演的島主Mr. Roarke聲稱可以實現所有訪客的幻想，6名素未謀面的陌生人原本以為可以享受一趟奇幻之旅，豈料迎來連串血腥虐殺，為了逃離可怕夢魘，他們必須解開島上的迷離魔力，才有機會活命。

據悉《Fantasy Island》是1970、80年代一齣美國劇集，前後播出共7季，導演謝夫華德洛受該劇啓發，決定買下電影版權，並改編為驚慄片；雖然年輕觀眾未必熟悉《Fantasy Island》劇集，但對謝夫華德洛來說反而是好事，「這正好讓我們更自由地重新演繹，注入新元素」。

至於改編自世嘉電玩遊戲經典的《超音鼠大電影》，真人演出加CG特技，除了超音鼠這電玩角色外，還有《變相怪傑》占基利（Jim Carrey）扮演奸角蛋頭博士，《變種特攻》男星占士馬斯頓（James Marsden）飾演超音鼠在地球的親密戰友阿湯。故事講述藍色的超音鼠在地球展開連場冒險經歷，與新認識的人類戰友阿湯並肩作戰，合力對付邪惡的蛋頭博士，制止他企圖捕獲超音鼠及利用他的強大能量來統治世界。

電玩角色登上大銀幕

據悉今年是超音鼠面世30周年，當年世嘉打算創作出吉祥物與任天堂的瑪利歐對撼，於是在公司內部舉辦設計比賽，結果以刺蝟為原型的超音鼠脫穎而出。電影公司為了宣傳《超音鼠大電影》更絞盡腦汁，在超音鼠家鄉日本推出首條預告片，超音鼠以Baby Sonic的得意模樣登場，有網民更加將牠和《星球大戰》系列的Baby Yoda相比。其實除了漫畫之外，近年亦流行把電玩搬上大銀幕，未知《超音鼠大電影》能否帶來票房佳績。

《謎 ‧ 離島》上映日期：2月13日

《超音鼠大電影》上映日期：2月20日