演出《聖荷西謀殺案》零瑕疪 潘源良撐鄭秀文封金像影后

導演潘源良對鄭秀文（Sammi）在戲中飾演的阿Ling要求很高，但Sammi都能一一做到，他說：「戲中Sammi完全表達到跟林嘉華的關係，她與佟大為的情慾，多麼不捨也要捨棄；她與林嘉華搬到另一地方重新生活，但林嘉華還是那麼難頂，直至佟大為來找她，發生了一件事，她求助無援，獨自去挽救整件事，才令她後來做出很多偏離大家認為不正常的行為。出發點全因為愛！」雖然阿Ling內心是如此複雜，但潘源良對Sammi充滿信心，因她很懂得在鏡頭前表演，像之前的《鍾無艷》和《孤男寡女》等，喜怒哀樂全部都表達到，他說：「年齡方面她很貼近角色，太後生就無過去和經歷。如果Sammi後生10年未必適合演，現在啱啱好，角色撞正她最適合的時間。」

讚佟大為苦練廣東話

電影改編自同名舞台劇，Sammi、蔡卓妍（阿Sa）和佟大為都是潘源良首選演員，認為他們能夠將原著的人物性格進一步發展，他說：「改寫最多是佟大為的角色，由原著在香港去加拿大生活的男主角，改為由內地往當地，因考慮市場，為老闆着想，回本也是重要的，我不會講到那麼清高，市場大了，接觸更多觀眾，都是我所想的，原著莊梅岩亦同意改動。佟大為是我其中一個最想合作的男演員，他好貼地，粗中帶些幼細，他怕老婆，你會相信，到後來他爆發反抗，又有那種能量。他為了演好阿Ling丈夫Tang一角，用了很長時間來準備，由一句廣東話都不識，跟着我們的錄音逐句學，與Sammi以廣東話交談，令電影更貼近現實，有親切感。」阿Sa的演出也令他驚訝，因她將少女冒失到後來變得穩重都完全做到了。

愛拍女性題材電影

該片是潘源良繼《戀愛季節》、《出軌的女人》及《影子愛人》後第4部執導的電影，他喜歡拍愛情片是否因感情豐富，將感情投放在電影裏？潘源良否認感情豐富，只是喜歡拍女性為題材的電影，不是因為他了解女人，而是戲劇元素較多，「因女人的表達比男人更多樣化、更飽滿，女人變化很多，嬲又未必是嬲，就好似《聖》片，Sammi的出發點是為了愛，但愛到過晒火又如何？單從戲劇角度去看，女人的戲劇很豐富。但我的作品是否純講愛情，每個人看法各有不同」。

認辜負前妻 不談李麗珍

問潘源良是否跟戲中Sammi一樣對愛情執著？抱什麼愛情觀？潘源良說：「我都已經60多歲，還有什麼愛情觀，開心最重要。（以前對愛情執著？）都可能，但人要長大，戲中Sammi最終也學懂放手。（是否不善於處理感情事？）我一定不是攞100分的人，更不是叻的人。（辜負過人？）點都會有，辜負了前妻，因當時年少無知。至於李麗珍就不再討論了，之前已經講過。（李麗珍祝福他再婚？）我都祝福她，希望她轉個彎轉得順一些。其實誰是誰非不需再討論，總之互相祝福。（感情是否如戲中要懂得放手？）Sammi在電影結尾露出的笑容是感悟一些東西，是刻意設計，當然這個女子有很多錯失，很多事情做多了，但應該有她的感悟，正如之前她拿到一粒白兔糖，結尾見到一隻活生生的白兔，她笑了出來。（放下會開心些？）幾時都要放下，到某個年紀仍不放下會舉步維艱。」

「人生下半場多拍幾部電影」

潘源良是著名填詞人，在香港電影金像獎屢獲電影歌曲獎，去年更獲香港作曲家及作詞家協會（CASH）頒發音樂成就大獎，會否想攞金像獎最佳導演？他稱沒想過，只希望投資方獲應有回報，台前幕後演員獲獎項，如頒給他當然樂於接受，但獎項從來不是目標，最重要是觀眾喜歡他的作品，覺得電影有意思，令大家有一些啟發。他又希望人生下半場多拍幾部電影，「若該片受歡迎，又令老闆賺錢，或有機會再拍電影。但現在是影業寒冬期，數得出多少個大導演在開工，不過愈是寒冬，原本沒可能開到的項目，可能會開得成」。

場地：英皇鐘錶珠寶中環旗艦店

記者：柯美

攝影：孫華中

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