羅拔柏迪臣「蝙蝠俠」造型曝光

《蝙蝠俠》在DC漫畫中可說最受歡迎，歷來扮演過這名超級英雄人物的包括《飛鳥俠》米高基頓（Michael Keaton）、《盜火線》韋基馬（Val Kilmer）、《盜海豪情》佐治古尼（George Clooney）、《極速傳奇：福特決戰法拉利》基斯頓比爾（Christian Bale），以及《正義聯盟》賓艾費力（Ben Affleck）等。

蝙蝠俠角色多人爭奪

賓艾費力扮演的版本尤其受到批評，未知是否因此電影公司決定重拍，當時《以你的名字呼喚我》男星艾米漢瑪（Armie Hammer）、《熱血喪男》尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）和「閃銀」艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）據悉都是羅拔柏迪臣的競爭對手，但經過一輪試鏡後，角色最終落在現年33歲的羅拔身上。

從導演麥維斯在社交網發放不足1分鐘的《蝙蝠俠》片段所見，畫面極度暗黑，充滿神秘感，只見由極暗轉為稍有光，然後看到新蝙蝠標記及穿上戰衣的羅拔柏迪臣緩緩面向鏡頭。

貓女角色掀爭議

新版《蝙蝠俠》還有其他經典角色登場，包括貓女、企鵝和謎語人等。其中誰扮演貓女最受矚目，過往演出此角的包括《黑魔后2》米雪菲花（Michelle Pfeiffer）、奧斯卡史上首名黑人影后荷爾芭莉（Halle Berry）及《孤星淚》安妮夏菲維（Anne Hathaway）等，全都是身形一流外貌突出之輩；當新版宣布開拍，又有貓女此角後，曾傳出《吸血新世紀》姬絲汀史超域（Kristen Stewart）、《歌舞青春》 雲妮莎侯堅絲（Vanessa Hudgens）、《娃鬼回魂：魅來世界》柯布莉柏沙（Aubrey Plaza）、《勁揪俠》嘉兒莫蕊兹（Chloe Moretz）和《嗜血嬌娃》祖迪高瑪（Jodie Comer）有意演出，角色最終爆冷落在《小謊言》素兒卡維斯（Zoe Kravitz）身上，受不少網民熱議，雖然素兒的繼父積遜莫瑪（Jason Momoa）擔正《水行俠》，同是DC家族成員，但有網民認為身形嬌小瘦削的素兒，似乎跟傳統貓女的性感形象有段距離。

不過新版《蝙蝠俠》的演出陣容鼎盛，除了羅拔柏迪臣和素兒卡維斯外，還有《大夢想家》男星哥連費路（Colin Farrell）飾演企鵝，《陽光小小姐》保羅丹奴（Paul Dano）扮演謎語人，《魔戒》安迪瑟克斯（Andy Serkis）則飾演蝙蝠俠的管家。《蝙蝠俠》預計明年6月25日上映。