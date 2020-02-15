網民踢爆唐詩詠為馬國明慶生 笑黃翠如做紅娘

娛樂組

馬國明前日46歲正日生日，原來與傳緋聞的唐詩詠一同慶祝。前晚唐詩詠與黃翠如分別在社交網上載合照，唐詩詠說：「呢個時候會出嚟食飯，一定係生死之交。」有網民在黃翠如社交網留言爆馬國明都在場，該網民說：「今（前）晚喺九龍城見你同蕭生（蕭正楠）、馬明，阿囡見你入咗電話舖，可惜無緣同你一齊影張相。」同時亦有網民留言：「同馬明慶生順道做紅娘。」C君的太太黃天頤在社交平台分享馬明切生日蛋糕的照片，相信前晚生日會皆一雙一對好熱鬧。

馬國明願望疫情快過

馬國明接受《明報》電話訪問，他的生日願望是人人有份，他說：「生日願望就是希望疫情快過去，不要再有人命傷亡， 每個人屋企也平安。至於慶祝情人節更簡單，我在家中看電視，沒有特別。」

鄭嘉穎情人節為囝囝慶生

陳凱琳去年情人節（2月14日）為鄭嘉穎誕下兒子鄭承悅（Rafael），轉眼Rafael一歲生日。鄭嘉穎在社交網上載一家三口溫馨合照，其中一張相是嘉穎和囝囝同髮型兼同表情合照，十分搞笑。嘉穎說：「祝大家情人節快樂！祝Rafa一歲生日快樂！」

王祖藍一家三口放閃

其他放閃藝人有王祖藍，他5年前於情人節與李亞男結婚，囡囡一歲多，他分享一家三口合照說：「結婚5周年，我們只有一個願望，就是所有的家庭都平安健康快樂！」汪詩詩與甄子丹結婚17年，昨日汪詩詩上載與甄子丹甜蜜咀嘴照片，祝大家情人節快樂！

胡定欣搵到小情人

胡定欣則另類放閃，她抱着胡杏兒囝囝李奕霖（Ryan）當「小情人」。她和Ryan頭貼頭兼鼻貼鼻合照，笑稱：「HAPPY VALENTINES DAY，Ryan做住契媽一日男朋友仔先啦！」杏兒老公李乘德搞笑回應：「$100 per day rental，朋友價。」