情人節齊報喜 羅力威雨僑造人成功 陳山聰吻老婆孕肚準備做爸爸

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陳山聰昨日傍晚6時許，在社交網宣布老婆Apple有喜。他上載惜老婆肚部，以及BB超聲波照片，他開心說：「我老婆情人節好少會畀驚喜我，不過今年佢送咗份我最想要又好鍾意嘅禮物，感恩上天賜畀我哋一粒小蒜頭，2020我又多一個身分『陳爸』，我會努力好好保護同照顧你同媽媽，希望你可以健康快樂成長。今個情人節我哋一家三口祝大家甜甜蜜蜜，身體健康，Happy Valentine's Day！#大家唔使問我男定女，兒童節會揭曉 #呢期潮流興公布有咗 #感恩 #Chan's family #crazyrunner又多一個成員喇 #陳爸 #身體健康 #正能量。」

楊怡祝賀：可以組成BB團

圈中好友送上祝賀，前日宣布懷孕的準媽媽楊怡笑言：「我們可以組成BB團啦！」陳山聰回覆楊怡：「我有個夢想！」網民問是否對襯家？胡定欣讚他：「陳伯好勁呀，話有就有！」

羅力威：從此食飯多雙筷

另一方面，羅力威與雨僑分別上載頭貼頭的溫馨照，雨僑穿鬆身衫腹部隆起。

羅力威發文道：「呢個世界又多一個小生命喇！從此食飯多雙筷喇！霎時間感覺到天父創造嘅奇妙和天下媽媽們嘅偉大，終於到我們正式加入父母嘅行列。Hello BB，你好，首先多謝你畀機會我哋做你爸爸媽媽，請多多指教。你現階段作為一粒BB嚟講，在媽媽個肚，絕對有責任要高抬貴手，而我相信媽媽亦都會好小心惜住你，唔食太辣。同媽咪好好相處呀！」

雨僑還分享他們兒時照片，以及BB的超聲波片段，她表示：「祝各位情人節快樂！兒女是耶和華所賜的產業；所懷的胎是祂所給的賞賜。（詩127：3）感謝主賜給我們這個寶貴的小生命，不知道你會比較像爸爸還是媽媽呢？」

雨僑懷孕3個月：仔女無所謂

雨僑透露懷孕3個月，「初時有少少唔舒服，試過突然起身好暈，不過無嘔，唔算辛苦，食嘢就日日唔同口味，主要鍾意食酸嘢。」她沒有特別進補，正常3餐，對生仔或女無所謂。她稱老公羅力威好緊張，除開工外都陪着她。由於疫情問題，他們好少出門，檢查才去診所。最大分別現在由老公煮飯，他好努力。雨僑提到過去大半年香港經歷的事，加上疫情，是一種挑戰，多少會擔心，好想給BB過快樂童年。

羅力威覺得BB是好大的禮物，他同樣說仔或女都無所謂，最重要媽媽和BB平安健康。疫情嚴重，他讚老婆好堅強，他盡最大能力照顧她，處理家中大小事情。他相信小寶寶會給他音樂靈感，將來想為BB寫歌，又想寫歌給老婆。他希望和小朋友像朋友般相處，親近多些，令BB有開心童年。