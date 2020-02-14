【開箱】奉俊昊爆《上流寄生族》美劇交代朴敘俊與趙汝貞不尋常關係

美劇似6小時電影

在《上流寄生族》故事初段，韓劇《梨泰院Class》男星朴敘俊扮演即將出國留學的大學生，於是把照顧「富二代」女友的重任，連同高薪的補習工作，一併介紹給崔宇植。還記得朴敘俊說過：「朴太太年輕又單純，很好人，我很喜歡。」至於趙汝貞飾演的朴太太，亦對朴敘俊印象甚佳：「這個人都算無可挑剔，我和女兒都很滿意，他真的很好。」

身兼《上流寄生族》導演和編劇的奉俊昊向美國傳媒證實，大學生與朴太太的關係的確有些不可告人，「這個故事根本無法在短短兩小時的電影裏完整交代，大家可以把美劇版本，當是6小時長的電影看待」。

據娛樂網站TMZ報道，Marvel超級英雄片《復仇者聯盟》男星馬克路法奴（Mark Ruffalo），有望擔任美劇版《上流寄生族》男主角，不過角色未定。由於新劇仍在籌備階段，最快將於明年開拍，全劇長約6小時，大約分為5至6集。

美票房急升兩倍

奧斯卡舉行前，《上流寄生族》美國票房累收3550萬美元（約2.76億港元），排名在荷李活最賣座外語片五大位置之外，直至此片橫掃4座小金人後，發行商乘勝追擊，隨即宣布把原本只有約1000個放映銀幕，倍增至全國2000多個，有關變動直接反映在票房數字上。

據統計，在奧斯卡結束後翌日（即2月11日），《上》片美國單日票房收逾66萬美元（約515萬港元），比上周同期急升兩倍，並由周末票房排名十大不入，變成本周第4位。

帶挈公司賺大錢

另一方面，負責發行《上流寄生族》的韓國CJ E&M日前公布2019年業績數字，多得《上流寄生族》、《炸雞特攻隊》及《壞傢伙們》等票房大賣，帶挈該公司的電影部門全年營業額高達3493億韓圜（約23億港元），純利亦升至436（約2.87億港元），認真可觀。