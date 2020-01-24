曾為SMAP創作《世界上唯一的花》 50歲槙原敬之藏毒被捕

據日媒指，兩年前槙原敬之雖然避過檢控，不過警方懷疑他亦涉毒，因此成為警方追查的目標。直至昨日下午，警方以涉嫌藏毒為由，在槙原敬之的澀谷寓所把他拘捕。警方為作進一步調查，昨晚轉到槙原敬之的辦公室繼續蒐證。

1999年藏毒判緩刑

事實上，槙原敬之已非首次涉毒被捕。早在1999年，警方在其寓所內搜出迷幻藥及興奮劑等毒品而被捕，雖然罪成並判處一年半有期徒刑，但獲緩刑3年。當年他曾公開撰文道歉，承諾不會再發生類似事件，結果相隔21年後，仍是重蹈覆轍，都算死不悔改。

出道30年的槙原敬之，創作過不少大熱歌曲包括《不想再戀愛》及《無論何時》，前者由本地歌手黎明翻唱成為廣東歌《我的親愛》，後者則由劉錫明改編成《知己良朋》。

至於他為日本男團SMAP創作的《世界上唯一的花》，單曲銷量超逾300萬張，成為SMAP的代表作。槙原敬之曾兩度獲邀演出NHK電視台的除夕大騷《紅白歌唱大賽》。

出道30周年再被捕

槙原敬之為慶祝入行30周年，計劃今年夏天推出精選碟，並於秋季展開日本巡迴演唱會，如今涉毒被捕，恐怕有關計劃未必如期舉行了。另外，前晚他為NTV電視台錄製的音樂節目，原本安排2月28日播出，估計亦會被抽起。

文：蘇珮欣