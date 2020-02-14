情人節送花過時 林海峰推介送廁紙令女友跪低

有花店早於林海峰建議前，已推出抗疫消毒花籃，太陽花花束充滿朝氣，主菜是口罩、消毒噴霧、洗手液、維他命C等，價錢由600多元至1200多元，反應不俗，很多人問價。節目中林海峰笑言：「現在如果有99箱口罩就可以曬。」又提議用不同款式、顏色的口罩組成口罩花束。3名主持人笑稱可能送一卷廁紙也能令女友聽話，林海峰更笑說：「真係叫佢跪都得。」

4美論盡情人節

郭羨妮（Sonija）、陳倩揚、梁嘉琪和顏子菲，4名美女在情人節分享難忘事。Sonija稱今年情人節因為疫情的關係，會在家中度過，被問難忘的情人節，已為人母的她唔怕老公朱少杰呷醋，說在加拿大讀書時，在山上的學校因下大雪封路，要在大學圖書館度過難忘的一晚。嘉琪表示羨慕，在雪中過浪漫情人節，追問有什麼事發生？Sonija笑說：「當晚只有我一個人，好難忘，什麼事也沒有發生。」顏子菲難忘20歲在多倫多的驚喜情人節，當時她沒有男友，一個要好的男性朋友見她可憐而請她食飯，還送上99枝玫瑰，令她好感動。

嘉琪則表示今年情人節好幸福，收到姊妹們送花，最開心是她們幫手做生招牌，穿上她自家品牌的裙，銷量很好賣斷市，她說：「相信今年情人節應該係香港人最難忘嘅情人節，大家都要口罩相見，祝福香港人，情人節不止要快樂，最緊要平安！」

陳倩揚除有3個小朋友陪，還有老公陪過情人節，她安排一家人打掃屋企，再整蛋糕與食大餐。

趙式芝戴罩宣揚愛

趙式芝發起「Love Beyond Masks」情人節活動，宣揚同性婚姻平權，希望表達口罩背後不存在人與人之間的歧視，口罩不要阻隔愛與包容。

她上載跟女友JW戴口罩的合照，呼籲同性、異性伴侶或家人上載戴口罩照片；王賢誌、鄧達智、馬詩慧與龐景峰等以行動支持，分享與另一伴的合照。

娛樂組