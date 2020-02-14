楊怡造人成功佗鼠BB 羅仲謙不敢相信榮升老竇

40歲楊怡上月初在社交網透露老公羅仲謙買了一隻大的「勞蘇」公仔，說家中的小「勞蘇」公仔有人陪，不再寂寞，令人覺得暗示造人成功！久未公開露面的楊怡近日傳已懷孕6個月，昨日她與羅仲謙親自公布好消息。他們上載合照，齊齊在肚前擺出心形手勢，還有一張BB的超聲波照片。相中楊怡纖瘦，腹部未隆起，相信是之前拍攝。

BB乳名「小羅白」

楊怡與羅仲謙留言說：「我們的緣分從劇集開始，由同事變朋友，由朋友變情侶，由情侶變伴侶，從今以後……我們多了一個身分。感恩上天送給我們一份珍貴的禮物，我們之間將會加入一顆小小電燈，寶貝，願你在未來的日子裏時刻照亮我們的生命，願我們在未來的日子裏幸福快樂……謝謝你選擇了我們，We love you，我們一家期待你的來臨。」楊怡大爆羅仲謙知道當爸爸後，第一個反應竟然是：「你唔好亂咁噏吖，你問清楚醫生未？」當他們第一次聽BB心跳聲時，原來有點似火車經過的聲音。他們以「我們這一家」來祝大家情人節快樂！並稱BB是「鼠來寶」、「babymouse」，並改乳名「小羅白」。又為自己這對新手爸媽加油。

羅仲謙拒透露寶寶性別

昨日不少傳媒在楊怡與羅仲謙位於大埔寓所外守候，下午2時半，準爸爸羅仲謙獨自揸車離開寓所，到附近體育館健身，楊怡則在家安胎。大家恭喜羅仲謙，他做出多謝手勢。他表示老婆在家安胎，身體相當健康，全家人很高興。他未有透露BB性別，只說：「今日講完之後，不會再講太多，得到好多朋友祝福，其他事就遲些再說。」提到他初時不敢相信老婆懷孕？他笑稱：「我起初比較冷靜，冷靜完其實是一份喜悅。」由於新冠肺炎肆虐，是否不准老婆外出？他說老婆有正常運動，在家中會「郁吓」，他亦會陪老婆外出，但避免去人多地方。他快將拍新劇，會做足防疫措施及注意個人衛生，盡量不將細菌帶入屋。他表示口罩數量暫時足夠，多得朋友及家人幫忙。

楊卓娜話細妹楊怡刨育兒書

楊怡胞姊楊卓娜榮升姨媽，她接受《明報》訪問說：「我不是大姨媽，我還有一個家姐，她才是大姨媽。」她稱楊怡懷孕後不緊張，好輕鬆面對，「我有分享心得，食物方面，什麼都要吃，最緊要均衡營養，足夠就得，不用過量，否則會好肥。還要多注意休息，適當運動是需要」。她稱楊怡在各方面做得好好，而且看好多書，連育兒書都有看。

記者：黃梓烜

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