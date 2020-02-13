【開箱】「奉俊昊沒拍過一部爛片」 盤點出爐金像導演「好戲派」

2000年《綁架門口狗》

《綁架門口狗》曾在香港國際電影節放映，並獲得國際影評人聯盟獎，女主角裴斗娜當時仍是新人；故事講述失業大學講師元俊不能容忍狗吠聲，展開綁架狗隻行動，管理處女職員千男卻誓要捉拿殺狗人魔。元俊太太養狗後，他跟千男化敵為友聯手救狗。當年韓流剛起步，港版找來楊千嬅等配音，但港韓兩地的票房都未如理想。奉俊昊的編導風格卻已具雛形，關注低下階層生活，始終如一。

2003年《殺人回憶》

奉俊昊愛將宋康昊伙拍《成為王的男人》金相慶主演《殺人回憶》，兩人在片中扮演個性迥異的警察，在查案過程中卻性格逆轉。此片改編自轟動的華城連環殺人案，講述1986年京畿道某處發現女屍，死前曾遭強姦。兩個月後，以相同手法的先姦後殺案相繼出現，立即引起全國關注，警方因此成立調查小組，並由探員朴斗萬和徐泰潤負責。朴斗萬一向以第六感破案，並迫使鎮上所有壞蛋認罪；徐泰潤則是重新整理所有資料，務求找到線索，因此兩人發生不少摩擦，關係更為緊張。

此片跟大衛芬查（David Fincher）的《殺謎藏》一樣，到結局兇徒都未能繩之於法，但兩名警員卻因為案件產生重大轉變；記得片末，本來一直理性查案的徐泰潤面對疑犯，已瀕臨崩潰，反而一直顯得粗枝大葉的朴斗萬，在暴雨中冷靜地阻止了拍檔開將會後悔莫及的一槍。《殺人回憶》不是要告訴觀衆誰是兇手，反而在探討人性善惡。

2006年《韓流怪嚇》

奉俊昊再次起用宋康昊擔任主角，《韓流怪嚇》雖然只是他的第3齣導演作品，卻在韓國創下逾1300萬觀影人次。故事開始講述美軍科學家將大量變異的甲醛倒入漢江；6年後，漢江大橋下突然出現從未見過的生物，並開始攻擊圍觀的群眾，漢江河岸頓成人間煉獄。在河邊經營雜貨店的阿斗努力抵抗，卻目睹女兒賢書被不明生物吞噬。攻擊過後，不明生物消失在河中。然而不明生物所造成的傷害，幾乎癱瘓首爾，政府於是把漢江河岸全面封鎖，並聲稱這不明生物身上帶有可怕病毒。其中駐韓美軍士兵感染病毒身亡，美軍認為化武是唯一可控制不明生物並阻止病毒散播的方法。此時阿斗接到女兒賢書的求救電話，但政府方面沒有人相信他。阿斗和家人為救賢書，決心靠自己的力量，闖入漢江禁區。此片拍得緊張刺激幾乎毫無冷場，導演也暗諷政府隱瞞疫情真相。

2009年《骨肉同謀》

金惠子和元斌在《骨肉同謀》分飾母子，講述守寡多年的母親與獨生子斗俊相依為命，後者天生智商缺陷，某天一個女孩的屍體被發現棄置在廢棄大樓內，斗俊被警方視為頭號嫌疑犯，更在警方脅迫下承認罪行。母親為了拯救兒子，從鄉下來到大城市，用盡方法為兒子洗脫嫌疑，最終兒子無罪了，但真相卻令這媽媽更難承受。奉俊昊在片中呈現的母愛毫不陳腔濫調，卻沉重得令人透不過氣來。

2013年《末世列車》

奉俊昊首次拍英語片，除了老拍檔宋康昊參演外，還有「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、狄達絲雲頓（Tilda Swinton）。故事講述全球氣溫驟降。僅存的人類乘坐諾亞方舟般的列車，存在兩種截然不同的生活，前區的人奢華度日，後區的人被壓榨，還會受到前面人的威脅和無理要求。後區車廂乘客不堪戰俘收容所般的惡劣環境，決定起來反抗。

電影呈現了一場傷亡慘重的革命，推翻權力核心，結局只有亞裔少女和黑人男孩活下來；片中的階級鬥爭，在《上流寄生族》演變成另一個故事。

2017年《玉子》

奉俊昊拍《末世列車》期間，據悉因為剪接問題曾跟電影公司有過爭拗；他其後為影視串流平台Netflix拍攝《玉子》時承認，Netflix給予他絕對的創作自主及自由。《玉子》雖然有份參與康城影展競賽單元，但由於不在戲院發行，所以受到批評。

故事講述少女美子與名為玉子的大型動物相依為命，及後發現玉子原是跨國食品公司暗中培植研發的基因改造動物，公司並派人來綁架「玉子」回美國。美子得悉好友將成為人類的食物，只好赴美營救。

奉俊昊透過虛構的歷險故事，劍指大企業操弄媒體、掌控市場潮流的手段，讓觀眾從企業家、農民及保護動物人士等不同角度出發，發掘「真相」。