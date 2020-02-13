嘲《上流寄生族》演員 美媒捱轟

事緣《上流寄生族》刷新奧斯卡紀錄後，TMZ記者追訪此片演員之一朴素丹：「（得獎）對於韓國電影文化有何意義？」她笑而不語，然後匆匆離去；記者再問另一名穿著黑衫的女士，對方同樣拒絕回答。記者於是對着鏡頭說：「他們都不懂英文，膚淺，自私。」其後該名記者找上男主角宋康昊，問了類似問題，後者僅以英文回應「多謝」，記者再次出言嘲諷：「究竟他知道自己說什麼嗎？」

另一方面，TMZ記者又把現場表演的韓國男團A.C.E成員，誤當是防彈少年團（BTS）。有關片段隨即在社交媒體瘋傳，不少網民批評該名記者的言論有種族歧視之嫌，但他辯稱「所有亞洲人的樣子，看來都差不多」，TMZ亦拒絕回應事件，結果惹來更多負評，有網民呼籲杯葛該網站。

提起奧斯卡，《上流寄生族》導演奉俊昊致謝辭時表示「我要飲酒到天光」，果然言出必行，他跟演員宋康昊、朴素丹、崔宇植、李善均及趙汝貞等先出席慶功宴，再到位於洛杉磯「韓國城」的韓式餐廳大吃大喝到凌晨5時才返回酒店休息。

昨日清晨，一眾《上流寄生族》演員率先返抵韓國，吸引近百名韓媒到場接機，宋康昊代表發言，感謝國民支持。奉俊昊未有隨行，估計他繼續留在美國接受訪問，並商討開拍英語新片等事宜。