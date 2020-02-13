王喜旅行社零收入「疫」境自強 籌辦本土短線遊團結港人

王喜昨日到商台接受訪問，他提及其開設的旅行社受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，旅行社於今個月零生意額。他們正籌辦富本土情懷、可團結港人的本地短線遊，只要疫情稍有好轉，就會跟各區區議會推銷，王喜笑說：「旅行社有我這個股東，大家可安心參加，支持良心經濟圈。」

他們其中一位主要股東亦比較樂觀，正跟韓國旅行社傾談開拓韓國邊境路線，不過由於所到之處是朝鮮的射擊範圍，所以遊客需穿上避彈衣。

由於疫情持續，全港消毒用品短缺，掀起搶購潮。王喜直言家中消毒物資也不夠，所以甚少外出，他說：「我現在屋企只剩8個台灣便利店買的口罩，兩個N95、50ml酒精和4卷廁紙，我戴着的口罩都是早上幫港台拍節目時給我的，我說不用給300多元車馬費了，給我口罩更好，寧願不出糧，都想要一個口罩，哈哈。」

王喜自言沒去撲物資，反而利用時間幫助志願和慈善機構，聯絡韓國、挪威及芬蘭等地的旅行社，找了小量口罩來港，為何不留些給自己？王喜直言：「不要了，因我的貨不及杜汶澤和黃之鋒那麼多，能力有限，留給有需要的人。」

與警察舊同事組義載團

王喜最近更召集了6、7名前警察舊同事組成義務「派更車」車隊，他笑言條件都幾苛刻，要肯冒險，又要付出時間兼無油錢，但很有滿足感，專門接送住得遠、獨居、高齡及長期病患人士覆診和買餸，減少他們在外逗留時間。

Bob與黎諾懿前晚為《娛樂大家10點半》任嘉賓，Bob透露受疫情影響工作室生意也差了，他說：「公司做製作、公關、廣告工作，市道差都叫同事home office，但未去到放無薪假，暫時仲頂得住，呢段時間是難捱。」

Bob否認身家豐厚

Bob跟家人住3000呎九龍塘3層獨立屋，他應該有大把「彈藥」，他坦言：「我屋企要儲備，公司又要，搣搣吓就見到骨見到肉，我最近都瘦了，不過錢無了可以再搵，命仔最緊要，不會計較失去，只會好憂心和不開心，我會感恩仲有健康，等疫情過去，再做好成績。」

Bob當下變得悠閒，可以享受親子樂，陪子女做功課、練琴，他說：「現在做好爸爸，第一次坐定聽個女彈琴。」

黎諾懿自爆最近不少廣告與商演也取消了，收入大減。他說：「大環境下，最緊要大家身體健康，點解有些要停工，因為工作人員新年都有出外，好似我的助手都去了日本、廣州。」

黎諾懿要助手自我隔離

他直言穩陣起見，要助手自我隔離，他說：「若他傳染我，我帶（病毒）返屋企就大件事，我屋企有好多小朋友，除了我個仔，仲有老婆哥哥的3個小朋友。」

他稱小孩們停課，都有安排他們在家裏一齊玩解悶，他說：「我個仔兩歲好活躍，困在屋企兩個星期，我都怕他發癲，我們有自創遊戲給他，日前又帶了他到偏遠的沙灘捉蟹，他終於明白要戴口罩。」

記者：陳釗、鍾一虹

攝影：黃梓烜、劉永銳

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