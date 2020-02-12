《上流寄生族》得獎疑拖低奧斯卡收視 馬克路法奴有望拍同名美劇

奧斯卡頒獎禮電視直播收視高低，很大程度跟入圍電影的票房多寡，以及擔任司儀的人選有關，例如史上最高收視的是1998年奧斯卡，受惠於全球票房接近22億美元（約171.6億港元）的《鐵達尼號》，此片橫掃最佳電影及導演等11個獎項，收看直播的觀眾人數高達5524萬。

增加院線

反觀今年既沒司儀，大贏家《上流寄生族》全球票房僅1.65億美元（約12.87億港元），結果收看直播的觀眾人數由上屆2960萬觀眾，急跌至只得2360萬，跌幅多達20%，刷新奧斯卡史上最低紀錄。不過《上》片揚威奧斯卡後，美國發行商隨即把原本只有1060個放映銀幕，增至全國2000個，有望令當地票房累收3550萬美元（約2.76億港元）的數字，隨之大幅上升。

據統計，美國最賣座的外語片前5位，排名榜首的是《臥虎藏龍》，累計票房收1.28億美元（約10億港元），其次是《一個快樂的傳說》（約4.46億港元）、《英雄》（約4.18億港元）、《Instructions Not Included》（約3.47億港元）和《魔間迷宮》（約2.93億港元）。從目前票房走勢推斷，《上流寄生族》應該很快便可取代《魔》片成為第5名。

另外，有線頻道HBO早前宣布把《上流寄生族》翻拍成美劇，導演奉俊昊跟曾經拍過《為副不仁》、《沽注一擲》的亞當麥奇（Adam Mckay）擔任聯合監製。據娛樂網站TMZ報道，前日擔任奧斯卡頒獎嘉賓的《復仇者聯盟》男星馬克路法奴，有望擔任新劇男主角。由於仍在籌備階段，最快將於明年開拍，因此故事大綱仍是個謎，有傳新劇將以外傳形式拍攝，全劇長約6小時，大約分為5至6集。馬克昨日在洛杉磯機場被TMZ記者問到可會主演《上》劇時大方回答：「如果有人邀請我，這是我的榮幸。」加上他跟HBO早有合作，主演新劇《I Know This Much Is True》將於4月首播，因此他接拍《上》劇的可信性甚高。

通宵慶功

頒獎禮結束後，《上流寄生族》台前幕後舉行慶功宴，剛巧到美國旅行的《山茶花開時》孔孝真和《炸雞特攻隊》李荷妮，亦獲電影公司邀請出席，後者更把她跟奉俊昊、李善均等合照上載至社交網。不過有網民卻批評李荷妮並非《上》片演員，沒資格參加慶功宴，她聞言隨即刪相兼致歉。事件惹起爭議，有人繼續鬧李荷妮，亦有人認為她沒做錯，根本毋須道歉。慶功宴結束後，奉俊昊等人意猶未盡，拉大隊到位於洛杉磯的韓國城（Koreatown）繼續吃喝，直至清晨5時才結束。負責招待他們的韓國餐廳員工，事後把照片上載至社交媒體，不過未幾即刪除了，莫非又是怕了韓國網民的指罵？