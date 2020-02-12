早產誕9磅大隻「三王子」 葉翠翠宣布封肚：3個夠啦

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葉翠翠接受《明報》電話訪問，今次剖腹產子，老公陪伴入產房為囝囝剪臍帶。BB比預期早了10日出世，她說：「今次是第3胎，懷孕過程比上兩次更攰及辛苦。醫生也提過因年紀大了，而且又要照顧兩個小朋友，會感到更吃力，陣痛都比頭兩胎強烈好多。原本預定是下星期出世，醫生話BB要自己揀時間，唔要我安排的時間，我也擔心早了個多星期，會否有問題，醫生說已足晒月生得，無問題，不需要擔心。」

BB重磅好健康

她稱BB出世重磅兼好健康，沒有黃疸與呼吸問題，她才放心。翠翠笑言生產時未聽到BB喊聲，卻聽到醫生大叫：「嘩！好大隻呀！」翠翠在社交網分享感受，寫道：「人生又再一次踏入另一個階段。在沒有思想準備之下，他來到了這個世界。比預期早了10天已經接近9磅，如果10天後相信會9磅幾。成個過程太快了……」

哥哥與細佬視像

翠翠懷「三王子」期間香港經歷了很多事情，包括近日香港陷入疫情。她稱這次整個懷孕期真是百感交集，無論是自己或是周遭都遇到好多波折，希望平平安安。

她又掛住家中3隻反斗星（兩兒子與寶貝貓咪）。翠翠稱BB未改名，家中兩個小朋友知道做了哥哥，因這陣子不宜帶他們出入醫院，所以兩個哥哥透過Facetime跟BB講hello。