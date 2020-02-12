撐枱腳飲燉湯 張秀文讚林澄光有風度

張秀文表示目前單身，有堪輿學家贈言今年驛馬星動多桃花，她也希望認識到適合對象。問到跟Michael可有發展機會？她說：「我們不是認識好耐，只是普通約食飯，他好有風度送我回家，但感覺不到被追求。」姻緣可能由約食飯開始，正行桃花運？她說：「桃花無理由咁少，應該有其他選擇。我咁講好似好衰，應該話人揀我、我揀人。」

陸永得兩條廁紙慳住用

農夫最近多留家工作，昨日是農曆新年後首次入廠錄影節目，C君表示最近疫情嚴峻，所有親友聚會都取消，為了減少感染風險，只能獨自在家打邊爐，他說：「最近出外都是行超市，漂白水都難搵，好彩一向有儲備糧食和日用品，但貨不多，再過一個月就無。」陸永稱家中口罩存量不多，農曆新年也忙於撲廁紙，「好辛苦先買到兩條廁紙，以前好豪，現在要慳住用」。他稱兩女兒很少外出，僅帶過她們去行山呼吸新鮮空氣，「最近多了人行山，我住村屋，不用搭𨋢，不過屋企附近變成似行山路徑，見到好多人」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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