戲院商會稱難暫停營業 疫情下電影票房暴跌

百老匯院線加強防疫措施

百老匯院線暫時無意暫停營業，但繼早前實施隔行售票安排、散場後消毒放映廳、取消部分早場及延長間場時間等措施後，昨日實施更嚴格的防疫措施，包括所有入場觀眾必須戴口罩及量體溫，如體溫超標或未戴口罩人士，院方拒絕進場並退還戲票款項。

《乜代宗師》單日收7萬

受疫情影響，前日（2月10日）單日最高票房是西片《猛禽暴隊：解瘋小丑女》收66萬。第2位《家有囍事2020》只收8萬餘元。黃子華的《乜代宗師》單日票房更是一落千丈，在農曆年假期疫情未嚴峻時每日收逾200萬，到假期結束已大幅回落至每日收數十萬元，前日更由6位數跌至5位數，只收7萬餘元。截至2月10日累積票房2900萬元，還未衝破3000萬大關。根據香港票房有限公司提供的資料顯示，年三十晚到年初三的4日總票房累積約4300萬元，較去年同期的6128萬元少了近2000萬，下跌超過30%。

《BABY復仇記》如期周四上映

不過，由張繼聰和陳靜（DaDa）主演的《BABY復仇記》毋懼疫情，如期在2月13日（周四）上映。由太保與袁富華主演的《叔．叔》亦決定不延期，將於3月12日上映。

記者︰柯美