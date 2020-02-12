汪明荃2000口罩贈「八和」長者 森美春茗攬完姐姐驚未過潛伏期

新冠肺炎肆虐，森美笑言現時心情緊張，因聽聞潛伏期未必14日，可能20多日，他農曆新年期間曾為一間公司春茗擔任司儀，現場有很多人，唱歌又跟些姐姐攬頭攬頸很親密，「我現在每晚腦海都浮現跟那些姐姐的親熱畫面，雖暫時無事，但心裏總是不安」。森美說現在盡量少出街，商台也容許DJ返一日工、同時間錄一日節目，盡量少點人返工，減少中招機會。她表示現時屋企缺米，有錢都買不到，口罩也不夠，幸有朋友出手幫助，亦感謝小儀的媽咪送他一支漂白水。

姚子羚未知何時有工開

姚子羚表示除了為劇集《黃金有罪》宣傳外，暫時未有其他工作，知道劇集口碑和收視都不錯，希望大結局有更佳成績，同時亦希望疫情快點過，讓大家回復正常生活。她表示原定有些外地宣傳工作亦受疫情影響，無奈要取消，連朋友約她去馬爾代夫也不敢去，因害怕坐飛機回來要自我隔離。至於農曆新年，姚子羚稱只跟胡定欣等一班好友團拜，雖然疫情未有減退，但今日李施嬅生日仍會相約外出食飯，到時唯有用公筷，小心點便可。問到何時開新劇？她稱暫未收到通知，估計要等市面情况好一點才開工。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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