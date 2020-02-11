楊明莊思明日本掃口罩失敗 杜汶澤撲得2萬個贈醫護

記者：黃梓烜

早前在飛機上鬧出「借筆風波」的莊思明，昨午與男友楊明由日本抵港。兩人戴着口罩，推着3個行李篋加一個大行李袋現身，莊思明說在飛機上做足防疫措施，用消毒藥水又全程戴口罩，盡量唔飲唔食。他們在日本逗留了10日，楊明苦笑說整個旅程重心是撲口罩，但好難買，只能買到防花粉口罩。

他表示沒有囤積口罩，主要是為公司員工蒐購，他們除了用膳時間，全程都要戴上口罩，一日要消耗數十個，一定要有充足貨源放公司。莊思明透露也有在馬來西亞訂口罩，出動媽咪託朋友幫手但不成功，有些朋友甚至在冷門地方如南非購買。

燉湯店仍頂得住

問他的燉湯店生意是否受疫情影響？楊明坦言：「現在市面靜了很多，少了人出街食飯，所以是有些影響。（張敬軒餅店亦暫停營業？）係咩？之前香港社會問題，再加現在疫情，我諗會傷上加傷，有些食肆可能會好辛苦。（自己店舖有同樣危機？）好彩，仲ok，頂到吓！有無錢賺都是其次，仲頂到！（有無想過結束分店？）暫時無這個想法。」

蘭子獨佔商務艙

早前到吉隆坡探朋友的陳淑蘭（蘭子）昨日回港，她在facebook曬在機艙內自拍照，未見有其他乘客，她戴了口罩和手套，豎起拇指，留言：「祝自己平安返香港。成個商務得我一個人坐。又安全咗少少。」

蘭子在吉隆坡的節目之一是逛超市，她拍攝貨賀上擺滿漂白水、衛生巾與廁紙的照片，留言：「已經好耐未見過漂白水了。當見到貨架上排列整齊的貨品，內心好激動……去吉隆坡竟然買漂白水、衛生巾同消毒衣物噴劑！匪夷所思！」她笑言原本打算連廁紙也帶回香港，但行李篋要留空間載漂白水。

杜汶澤（阿澤）昨日在facebook上載10箱口罩送到公司的照片，留言：「望住呢堆貨，我差啲喊咗出嚟……」他買了2萬個口罩準備送給醫護與家屬，並說出成功搶購的艱辛經歷，由年初一開始，無數次被cut單、現金搶貨與扣關。

他最初目標是買100萬個口罩，他說：「畀人話我癡線，一路畀人趕走，去到8萬又出唔到境，結果牙血都出埋先爭到2萬。」他承受很大壓力，一日未見貨也不敢信有貨，曾想過放棄但見在街上排隊買口罩的人龍，連醫護也不夠口罩用，好嬲的心情下，告訴自己一定要買到，連沮喪都無資格。

阿澤：自己香港自己救

他稱2萬個口罩是「第一水」，初時想分給Late Show的豬友（會員），但同事過半數反對，認為醫護同家屬係最需要。

他稱第二批會聯絡社福機構送給老人家與長期病患者，有多才輪到「自己友（會員）」，他留言：「人哋大有大做，我哋細有細做，人人做一啲，自己香港自己救！」

阿澤送贈口罩，老婆田蕊妮則在網上分享禪修，她說：「我08年開始接觸禪修，現在也是在學習的路途上！禪修確實是對於身體或是心靈都有實質的幫助，所以希望在這時候能與有興趣的朋友分享一起嘗試互相幫助一下！」