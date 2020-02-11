《小丑》華堅大熱稱帝自認壞蛋 雲妮封后感激茱地嘉蘭

「小丑」是DC漫畫奸角，在《蝙蝠俠—黑夜之神》由《斷背山》希夫烈達（Heath Ledger）飾演，廣獲好評，並在身故後角逐奧斯卡最佳男配角且掄元。《Joker小丑》獨立成章，講述在葛咸城掙扎求存的Arthur是出租小丑，渴望成為棟篤笑匠，受盡社會的冷漠和殘酷所折磨後踏上成魔之路。

曾在康城威尼斯稱帝

華堅減肥超過40磅演出「小丑」這精神病患者角色，該片去年在威尼斯影展贏得最高榮譽金獅獎，華堅卻跟影帝獎座擦身而過。雖然他曾說年少時試鏡總敗在同代的里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）手下，但華堅其實早受肯定，他先後憑《大師》及《獨行煞星》贏得威尼斯及康城影帝，又曾以《沿途有你》及《大師》角逐奧斯卡最佳男主角獎，以及憑《帝國驕雄》爭男配角獎。自小是素食者的華堅自上月的金球獎開始，利用致謝時間為動物權益及環保議題發聲，在奧斯卡稱帝後也不例外，他說要繼續為無聲者發言，「無論你談論的是性別不平等，或種族、同性戀或原住民或動物權利，無非攸關同一主題：對抗不公義」。

引述已故兄長歌詞

華堅認為很多人以自我中心為世界觀，掠奪資源，「我們自認有權利讓母牛人工受孕，當牠生產時，再偷走小牛，儘管母牛痛苦的哀號那麼真實，但我們接着取走本來要餵養小牛的牛奶，加在自己的咖啡和麥片」。華堅其後表示害怕改變，因代表要犧牲、放棄某些事，但人類同時善於創造並足智多謀，「當我們用愛與同理心當作指引，就能創造、發展並實踐有利於所有生物和環境的系統」。他又自認壞蛋，說自己曾經自私、冷酷、難以合作、不懂感恩，「但這裏很多人再給我機會；我想，當大家盡力支持彼此，不因為過錯把對方從生命中剔除，互助成長、互相教導、通向救贖，這就是人性最好的一面」。華堅最後更引述兄長里華馮力士（River Phoenix）17歲時所寫的歌詞，「以愛伸出援手，和平隨之來臨」。

華堅跟哥哥里華都是童星出身，後者拍過《不羈的天空》、《伴我同行》等經典作，1993年卻因吸毒過量猝逝，終年23歲；據悉當時只有19歲的華堅發現兄長昏迷並報警救助，事後聲帶卻在各大媒體流傳，華堅亦因此離開了演藝界數年。

雲妮曾停工6年

年屆半百的雲妮絲維嘉憑《甜心先生》的單親媽媽角色走紅，其後大多走傻大姐路線。曾經憑《亂世情天》贏過奧斯卡最佳女配角獎，先後以《BJ單身日記》及《芝加哥》角逐金像影后卻落敗；飽受整容傳聞困擾的雲妮，曾休業長達6年，所以《星夢女神：茱地嘉蘭》可說是她谷底反彈之作。雲妮在《星》片扮演茱地嘉蘭，講述她過氣、負債又婚姻失敗，不堪輿論與經濟壓力，到倫敦駐唱的人生最後一年故事。她把一代巨星的孤寂、落寞和潦倒演繹得淋漓盡致，今年奧斯卡的《婚姻故事》史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）、《爆炸性醜聞》查莉絲花朗（Charlize Theron）等全不是她的對手。

雲妮致謝時表示，「當我們為英雄喝彩，意識到我們是如此團結，茱地嘉蘭終生未獲此榮譽，我相信這個時刻是延續慶祝她的傳奇」，最後並說要把獎項獻給對方。茱地嘉蘭是《綠野仙蹤》女主角，能歌善演，名曲包括《Somewhere Over the Rainbow》，但她與金像獎無緣，曾兩度提名都落空。

（第92屆奧斯卡頒獎禮）