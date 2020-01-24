疫情影響趙淑珍未能親領獎 《別告訴她》贏ISA最佳電影

《別告訴她》講述在紐約長大的比莉得悉祖母患上末期癌症而趕回中國探望，但家人選擇向祖母隱瞞病情，更假借一場婚禮，讓所有移居海外的孝子賢孫回家見她最後一面。比莉認為讓祖母知道真相是人權，但家人卻覺得善意謊言可讓祖母善終，隨即引發一場中西文化衝突。

王子逸把親身經歷改編成笑中有淚的《別告訴她》，去年在美國上映以來大獲好評，卻受到香港時間今早舉行的第92屆奧斯卡頒獎禮忽略。對於成為奧斯卡遺珠，王子逸不覺意外，「能夠得獎，代表你得到同儕肯定。但在美國影藝學院（奧斯卡主辦方）及其投票人口結構，我看不到我的同儕」。

片中扮演祖母的趙淑珍爆冷得獎，賽前大部分人都看好《豔舞大盜》珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）勝出，可惜受新型冠狀病毒疫情影響，趙淑珍未能赴美出席頒獎禮。

阿當雲妮稱帝封后

同樣失落奧斯卡提名的《未成大器》阿當辛迪拿（Adam Sandler），榮膺ISA影帝，該片並贏得最佳導演及剪接獎。《星夢女神：茱地嘉蘭》雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）大熱封后，相信今日在奧斯卡將再下一城。

另一熱門《上流寄生族》贏得最佳外語片獎，導演奉俊昊致謝時透過翻譯表示，韓國以外觀眾必須透過字幕看這部黑色喜劇，但他不認為會造成任何隔閡，因為戲中傳達的社會階級信息，「住在火星的人都能有共鳴」。