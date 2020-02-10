連詩雅否認拜金 讚現任男友人品好

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Shiga入行後，曾流出10多歲時跟舊愛的親熱照，之後跟蔡卓妍（阿Sa）現任男友「百億麻將館太子爺」石恆聰拍拖，一度被指是「拜金港女」；跟石恆聰分手後，翻撻音樂才子兼舊愛徐浩（Terry），兩人一直相戀至今。

曾被扣上「拜金」帽子，連詩雅在節目中表示：「因為機緣，我有些拍過拖的人或者家中很有錢，但我從來是以人品行先，不關錢財事。（欣賞徐浩的才華？）每一個人都有不同的才華，我欣賞他的人品，他對人、對家人、對身邊人都很好，這才最重要。」她還大讚男友，雖然外表很cool，但內裏感性；她又強調不急於結婚，除非忽然想生BB。

音樂路不順

連詩雅15歲時開始擔任模特兒，2010年加入樂壇，但她不像一般女歌手走玉女路線，出道翌年於電影《喜愛夜蒲》以性感演出而走紅。之後，她主唱的多首歌曲，網上點擊率均突破百萬，曾被封為「點擊女王」，上位在望；可是兩年多前，連詩雅經理人公司跟華納唱片爆出合約糾紛，令她的音樂事業一度叫停，直至去年轉投星夢娛樂，才重新派歌上台。

連詩雅直認音樂事業停頓的1年多，的確不快，她說：「不開心是因為想做的事做不到，但我不會埋怨任何一方；不知怎算，事關自己也控制不到，也有想過是否仍適合做這一行。」