【開箱】「小丑」華堅帶女友加入珍芳達遊行 拍短片關注氣候變化：別等政府解決問題

利用得獎平台為環保發聲

珍芳達今年要返回西岸開拍新劇，所以她事先張揚，Fire Drill Fridays氣候變化抗議行動移師到洛杉磯舉行，前日吸引到華堅馮力士響應，他並帶同女友、《龍紋身的女孩》朗妮瑪拉（Rooney Mara）及胞姐「隱形女俠」琦瑪拉（Kate Mara） 到場。珍芳達盛讚華堅身體力行參與氣候變化抗議，「每個人所付出的都很重要，如果每個人都能發聲，而名人有他們的平台，像華堅就好好地利用了」，華堅自上月在金球獎稱帝後，不時在致謝辭中加入環保信息。

華堅是提倡環保的素食者，也致力保護動物權益，據悉他率先游說荷李活外國記者協會讓金球獎首次改餐單，把主菜的海鱸魚變為由蘑菇製作的仿帶子配意大利飯；其後的影評人選擇大獎、演員公會頒獎禮，亦紛紛把晚宴菜單改以素食為主。他在演員公會頒獎禮稱帝後，缺席慶功宴，反而趕到屠場，關注即將被屠宰的豬隻權益。

拯救垂死病人寓意環境受破壞

另一方面，他又聯同《催眠潛凶》女星羅莎里奧多遜（Rosario Dawson）、《怪奇物語》馬修莫汀（Matthew Modine）、搖滾樂隊The Strokes成員Albert Hammond Jr.，以及《沉默的天使》歌琳卡喬楚（Q'orianka Kilcher）演出長約兩分多鐘的短片《Guardian of Life》。

《Guardian of Life》是充滿寓意的環保短片，開場時講述華堅馮力士等醫護人員在手術室拯救一名瀕死病人，一番努力後還是未能救活對方，當衆人很泄氣準備離開手術室之際，歌琳卡喬楚卻爬到病人身上施以心外壓，並令對方回復心跳；鏡頭轉向病人心房的特寫，像燒灼了的地球表面；其後鏡頭再拉遠，漸見南美洲及澳洲的地圖，都是火光紅紅，很明顯是諷喻去年的亞馬遜森林大火，以及持續數月的澳洲山火。

鞭撻畜牧及奶類行業

據悉這齣短片由環保分子Shaun Monson執導，並由多個氣候關注團體出資籌拍，《Guardian of Life》是12部相關短片的頭炮，以寓意手法拍攝氣候變化威脅地球，但及時伸出援手，仍然存在希望。華堅馮力士承認參演為了喚起公衆注意畜牧及奶類行業對氣候變化的影響，「事實很清楚，當看到熱帶雨林在燃燒，為全球帶來什麽負面影響？人們未察覺還有時間，但我們必須現在開始行動，大幅改變我們的消費模式，不能再等政府為我們解決問題，也不能等到選舉後才嘗試改變，我們都有責任由個人生活習慣開始改變及有所行動」。

華堅馮力士憑《Joker小丑》很大機會在香港時間明早舉行的奧斯卡頒獎禮稱帝，未知他會否再次借用此公衆平台，為氣候變化發聲？大可拭目以待。