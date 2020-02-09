楊永晴毋懼疫情如期出嫁 伯父楊受成偕妻戴罩到賀

楊永晴（Vincy）與黃千和（Justin）去年11月底入紙申請註冊，原定昨日（2月8日）於中環四季酒店舉行酒會及婚宴，但因疫情嚴峻，主人家為賓客健康安全着想，無奈取消酒會環節，晚宴則低調進行。昨晚出席的賓客主要是一對新人的至親家人及摯友，包括Vincy的伯父楊受成、伯娘陸小曼、叔叔楊海成、堂姊弟妹楊諾思、楊玳詩、楊政龍、楊嘉明及表哥邱子傑、表嫂邱李茂琪、好友兼霍英東孫女霍詠詩及城中富豪榮智健等。每名賓客進入酒店前，在門口要被酒店員工測量體溫才可進入。

楊超成榮升新外父揮手道謝

榮升新外父的楊超成於晚上6時10分獨自到場，戴上口罩的他未有停步讓傳媒拍照，聞記者祝賀即友善揮手道謝，未有回應提問。Vincy的伯父楊受成，與盛裝打扮的太太陸小曼齊齊戴上口罩，頸項亦掛上迷你空氣淨化機；他們手攜紅色賀禮，由數名保鑣護送到場，甫落車企定定合照並揮手。

邱李茂琪：子女暫不回港

邱子傑與太太邱李茂琪同樣戴罩現身，兩人表示送現金賀禮，因近期少出街，所以未能買禮物；他們並祝福一對新人幸福快樂、身體健康。兩人表示做足防疫準備，正在外地求學的一對子女亦暫時不返港，還幫手買口罩。農曆新年期間，兩人往日本滑雪旅行，因口罩斷貨，故沒有大量掃貨。

貝安琪一家三口不戴罩

約晚上6時許，貝安琪與丈夫、兒子及一名女性友人，齊到四季酒店晚膳，全部均未有戴口罩。貝安琪兒子性格活躍，他對着鏡頭大叫，又自稱「小龍」，一家三口亦企定定任影，大曬溫馨。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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