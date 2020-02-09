甘比超蓮方健儀派口罩贈長者 黃夏蕙無面畀 發哥家姐要排隊

昨日黃夏蕙和契仔楊峰到黃大仙竹園南邨向65歲或以上長者派發口罩，現場安排有秩序，不少長者排隊。周潤發家姐周聰玲（玲姐）也排隊攞口罩，她跟黃夏蕙份屬好友，但也沒優待。夏蕙姨說：「知道玲姐都無口罩，她雖然是我好姐妹，也要一視同仁排隊，她下午2時已來排隊。我都無口罩，一個戴幾日，無辦法，要慳住用！」他們透露早前購得4萬個口罩已買少見少，但仍努力找貨源入貨，希望幫到更多人。楊峰說：「原本訂了8萬個口罩，不是被cut單就是被人用高價搶了，有些又說要加稅和加飲茶錢。」楊峰以炒價搶購口罩，他先後買4萬個口罩花了10多萬元，送到聾人協進會、戒毒社和醫院等，存貨已不多，剩下的主力派給長者。由於很多地方也禁止口罩出口，找口罩難度又高了，而且價錢更貴。

夏蕙姨：無米可以食麵包

夏蕙姨說香港人慘到不得了，排隊幾小時也未必買到口罩，老人家怎辦？她近日看到市民搶購米糧，甚至廁紙，「真係多餘！沒有這需要，糧食不需要搶，米倉好多米，我都是正常買糧食，沒去搶購和囤積，口罩就話無可取代，無米可以食麵和麵包」。

喬寶寶與友人佐敦派罩惹混亂

昨日免費派口罩給長者的還有喬寶寶的朋友，他們於佐敦一間印度餐廳派發，每人5個口罩，共派1萬個。前晚事先張揚，故昨晨7時已有長者在餐廳外排隊。喬寶寶到現場做義工協助，派發2000個籌，一早已派完。現場有未獲口罩的長者不滿，有人專程由荃灣到佐敦排隊數小時，但已截籌感失望，甚至有人為沒有口罩哭，引起一陣混亂。活動前喬寶寶在facebook留言說在同一天空下，大家都是一家人，愛是唯一解決問題的辦法。

甘比購逾2萬口罩交義工送出

劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）前晚在社交平台透露搜購了2萬多個口罩，陸續分發給不同團體，幫助老人家及低收入家庭，讓老人家不用連日排隊。她留言：「每天左撲右撲，最初只能將自己家中、家姐、妹妹、公司的千多個存貨送給Lady Lau自修室中心的小孩和惠及一些老人家，劉生更說過自己不常外出，自己的口罩也可分給其他人用！」她稱終於以不同渠道買了兩萬多個口罩，由義工送出，希望大家都能平安渡過這場肺炎疫情。

何超蓮託朋友印尼採購

昨日何超蓮成立的慈善組織Smile with us也公布會捐口罩給清潔工人、劏房戶、醫院及長者助燃眉之急。超蓮稱口罩是託朋友在印尼採購，入關是難題，但他們也陸續在不同地方找口罩。她稱優先派給長者、清潔工人與劏房戶，因口罩很貴，他們難負擔。她希望更多人加入派口罩行列。

方健儀：幫得一個得一個

無綫前新聞主播方健儀前日親自到石硤尾及深水埗派口罩給長者與清潔工友，雖只有100個，每份兩個共50份，她說：「莫因善小而不為，幫得一個得一個。」她稱原本家中有數十個口罩，獲朋友多送兩盒口罩，她決定將口罩入福袋送出。她在白田邨、石硤尾邨及深水埗逛，遇上沒戴口罩的長者便送上福袋又閒聊幾句。

汪明荃獲贈兩盒口罩應急

一罩難求，就連汪明荃（阿姐）亦口罩不足，要找朋友幫忙。阿姐拍片多謝朋友送兩盒口罩應急，她又說家英哥在馬來西亞拍戲也買不到口罩。

記者：柯美

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