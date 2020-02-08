【開箱】力敵老戲骨 《梨泰院Class》朴敘俊挑戰大集團為父報仇

改編網絡漫畫

《梨泰院Class》網漫自2017年開始在網上連載，累計點擊率高達2.2億次，網站評分達9.9分（滿分為10分），在韓國幾乎是所有網漫迷也看過的作品。

《梨泰院Class》故事講述男主角朴世路在梨泰院經營小餐廳，向害死其父的大集團報仇。首集劇情集中在朴敘俊飾演的朴世路轉校新高中，可是首日上學就見到同班男同學欺凌其他同窗，而且欺凌者是其父老闆的兒子，太子爺恃着父親經營飲食集團，有權有勢，故在校內「蝦蝦霸霸」。朴敘俊卻未有畏懼，還出手教訓他，結果被迫退學，其父也失去工作。

演出愈趨自信

父親未有責怪朴敘俊，反而讚賞他正直、勇敢。正當兩人計劃合力經營小餐廳之際，父親遇上交通意外身亡，涉事司機正是在學校欺凌別人的同學。朴敘俊得悉後，一怒之下想殺死對方，幸獲他暗戀的女同學勸止。朴敘俊其後因傷人而入獄，不過他沒有放棄，在獄中積極裝備自己，計劃將來在梨泰院開餐廳，幫父親報仇。

飾演朴世路的朴敘俊，造型幾乎與原著漫畫如出一轍，加上角色獨有的「栗子頭」髮型，可說是「神複製」。朴敘俊的演技近年進步不少，看得出他愈來愈自信，也愈演愈流暢。他從《愛上哪個我》、《她很漂亮》開始已表現不俗，在《三流人生》、《搞乜戀金秘書》等劇後，更躍升為新一代具叫座力的韓劇男神。

Netflix同步收看

朴敘俊去年客串演出韓片《上流寄生族》，雖然只是一兩場戲，但十分搶鏡。今次在《梨泰院Class》飾演不向惡勢力低頭，也不輕言放棄的正直青年，可謂遊刃有餘。面對飾演其父的《犯罪心理》孫賢周，以及扮演飲食集團老闆的《回答吧！1988》劉在明兩大老戲骨，朴敘俊也沒被壓下去，父親去世後崩潰一幕，更表現出傷痛感覺。

劇中兩名女主角，觀衆可能較為陌生；飾演多才多藝網紅的金多美，之前演出過韓片《魔女》，曾在大鐘獎及青龍電影獎贏得新人獎，雖然首次拍劇，但富有演出經驗。飾演朴世路暗戀對象的權娜拉，是前女團Hello Venus成員，近年主力拍劇，雖然不乏演戲經驗，但表現一直不算突出，今次她在《梨泰院Class》扮演聰明、冷酷的女生，表現驚喜。整體而言，此劇節奏明快，演員演技出色，值得追看下去。香港觀衆可透過串流平台Netflix同步收看。