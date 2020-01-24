退伍後首齣新劇有望對撼李敏鎬 金秀賢每集賺132萬破紀錄

金秀賢退役後不急於復工，卻先還「人情債」，去年9月驚喜現身《製作人們》舊拍檔IU主演的《德魯納酒店》結局，刺激收視急升至12%，刷新該劇新高；上月又亮相《來自星星的你》編劇朴智恩的新作《愛的迫降》，並以韓片《3個特攻美少年》的朝鮮間諜造型登場，令到收視率由上集11.5%跳升至14.6%，再次證明金秀賢的叫座力驚人。

曾兩度客串tvN劇集

事實上，《德魯納酒店》及《愛的迫降》均為tvN出品，因此金秀賢以同一電視台的《雖有精神病但沒關係》作為復出頭炮，可謂理所當然。《雖有精神病但沒關係》由《男朋友》導演朴信宇、《神級秘書》編劇趙容合作，講述金秀賢飾演精神病院看護，專心照顧患自閉症的哥哥，由於生活逼人，從未想過拍拖，直至遇上患有反社會人格障礙的兒童文學女作家，共譜一段奇幻的愛情故事。

金秀賢落實主演《雖有精神病但沒關係》的消息，昨日在社交媒體瘋傳，據韓媒引述知情人士透露，由於《雖》劇是金秀賢復出頭炮，電視台tvN寄望甚殷，就算每集酬金高達2億韓圜（約132萬港元），亦覺物有所值。若以一般韓劇共有16集計算，2110萬港元劇酬便袋袋平安。新劇預計今年上半年首播，巧合的是，李敏鎬去年4月退伍後，火速接拍《太陽的後裔》金恩淑編劇、《鬼怪》女星金高恩主演SBS電視台新劇《The King：永遠的君主》，有傳亦是今年上半年播放，如果消息屬實，兩大「男神」對撼，肯定甚有話題。

徐睿知有望擔任女主角

提起金秀賢，他跟經理人公司Keyeast娛樂的合約經已屆滿，決定自立門戶，跟他的表哥兼韓片《Real》導演李沙朗開設全新事務所Gold Medalist，並把《武法律師》女星徐睿知及《殺手代父》金賽綸收歸旗下。由此推斷，早前有傳徐睿知將會成為《雖有精神病但沒關係》女主角的消息，可信性自然大增。