愛妻號蕭正楠 為黃翠如團火延期生B

記者：林祖傑

攝影：孫華中

劇中蕭正楠和張兆輝因處事手法背道而馳，加上與姚子羚陷入三角關係而決裂，首次與張兆輝合作，他稱一直有看對方演出的戲，所以有機會合作十分開心，他說：「合作過後，好肯定他是無綫人，因為他所有的性格特質都是以前無綫的前輩獨有，準時、熟讀劇本，又打得，不要看他年紀大，打起上來仍很弗，可能與踢開明星足球隊有關，當中學到很多東西。」

與姚子羚同樣是首次合作拍劇，幸之前於旅遊節目合作過熟絡了，今次一拍即合，加上沒什麼親熱戲不用擔心，他笑道：「所有露骨、露肉的戲分都交了給洪永城，因為他比較肥美。」莫非婚後抗拒拍親熱戲？他即說：「其實做得演員就不會介意拍什麼戲，只要適合劇本就會去做，所以並不擔心，多年在無綫也知道大家都是專業的，什麼可以拍什麼不會過底線很清楚。」

那接拍親熱戲又可會向老婆交代？蕭正楠笑說：「會好輕聲地講，博她聽不到，當然尊重都要講聲，亦無可能話不准拍，其實大家都很信任對方。」

視洪永城如親細佬

劇中與洪永城及何遠東稱兄道弟，3人合作有不少火花，他說：「效果幾好笑，監製亦很喜歡，拍攝時我們在玩，但不是真的玩，而是嘗試不同演繹，看看現場有沒有反應，有反應我們就會將其加入戲內，所以比較吵鬧，但也是為了場戲。」

他亦不禁大讚洪永城演得好，對於老婆常表示不想再與洪永城合作，他解釋因二人由細識到大，洪永城已當黃翠如是親人，所以一嬲就會照發脾氣，蕭正楠說：「我常說兩個成日嘈交不如不要合作，但又不能，之前拍了《出走澳洲》，之後可能又有新節目，我覺得他們兩個比較啱拍旅遊節目多過拍劇，洪永城不喜歡按住劇本行，旅遊節目就可以自由發揮。」

老婆經常被洪永城恰，可有為老婆恰番對方？他直言：「老婆點會真的不鍾意他，只是會忟他，其實當他細佬，我又點會突然去恰個細佬，去𧨾番個老婆，他們自己的事，自己會搞掂，不需要第三者幫手報仇或蝦番對方。」

望獲獎得觀眾認同

他透露農曆新年後，要為古裝新劇開工演濟公，近年差不多劇接劇，他直言很需要開工，有工作才能有學習和探索機會，才會變得更加好，停下來則不太習慣。是否覺得現階段仍未夠好？他坦言：「每個人都有個目標，希望得獎覺得被觀眾認同！」

他直言十分戥馬國明開心，當對方得獎時，不單止在場的人，相信就算家庭觀眾也衷心為對方拍手掌，他說：「我覺得他這麼多年來的累積終於收成，是要付出很多心機、受過很多辛酸，別人才會給你這麼大的認同，這是我的目標，沒有捷徑，一定要自己一步一步行出來，所以要繼續畀心機拍好有份演出的劇。」

拒與老婆再演夫妻

久未與老婆合作拍劇，他稱從沒抗拒過，但都想看看劇本再考慮，他說：「如又是演甜蜜夫妻，觀眾看了也不會太入到戲，如演兄妹或敵人，甚至她這麼男仔頭，畀個假髮她反串演《難兄難弟》都得，這樣反而有挑戰性。」

兩公婆工作忙，生B計劃又可有認真實行？他認真地說：「其實我想講，我們都是幕前，不同其他正常夫妻去計劃生B，每個人做這一行，都希望達到自己心目中的成就，如現在要她去生BB，她就要放棄所有工作，但我仍見她有團火，要她現在生BB就好似好自私，好多朋友都問點解唔生，我都想她在事業上得到一個位能滿足到，才去想下一步，這方面持開放態度，但我還是想她畀心機工作先，一切老婆為先，即使想有BB，也不能太自私。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com