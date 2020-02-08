Follow醫管局員工陣線疑似撐罷工 郭富城發聲明澄清IG帳戶被盜用

之前有網民發現郭富城的官方Instagram（IG）帳號follow（關注）了「醫管局員工陣線」的IG，被認為公開撐香港醫護罷工。昨日郭富城急發聲明，稱IG帳戶被不法機構或人士盜入，令帳戶出現異常情形，要暫停所有運作，引起網民熱議。

「被不法機構或人士盜入」

昨日郭富城的IG忽然出了一則「聲明啟事」，聲明寫道：「本人郭富城現正在美國準備2月8日康州站之演唱會。剛由公司資訊科技部門同事通知，本人之IG 帳戶@aaronkwokxx，被不法機構或人士盜入，令帳戶出現異常情形。公司為保障藝人社交平台帳戶之安全，現已和相關網絡機構進行查證。因此，本人之帳戶先暫停止所有運作及發布，直至本帳戶得到全面安全之保障，才再進行重新運作！特此知會，祝大家平安！」

網民︰明㗎啦！多謝你呀！

有網民揣測事件跟城城的IG關注了「醫管局員工陣線」有關而掀話題，有留言支持城城稱︰「明㗎啦！多謝你呀！」又有說：「最緊要唔好做護旗手。」還有留言：「知道你默默支持醫護、支持香港。」

對於聲稱城城的IG被盜入後，見「醫管局員工陣線」的IG仍有城城專頁的關注，沒有被刪除，而導演麥曦茵也有follow。

娛樂組