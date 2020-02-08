「出關」到超市掃貨儲糧 李若彤驚訝無晒消毒用品

記者：陳釗

被封為「凍齡美魔女」的李若彤於1995年拍《神鵰俠侶》演古墓派掌門「小龍女」成為經典。昨午李若彤也要「出關」，現身沙田第一城一間超級市場，她戴了口罩，同行是她最惜的姨甥女與家傭。

主攻食品 裝滿3個購物籃

一行三人推着兩架購物車，主攻食品，李若彤購物時跟姨甥女有商有量，揀小朋友喜歡的食品與飲品。見她選購的食物包括鮮奶、汽水、果汁，還有雞蛋、通粉及新鮮水果，裝滿3個購物籃滿載而歸。

「嘩！真係無晒！」

在超市購物時，李若彤不停撳手提電話，當逛至清潔用品部，看見貨架上大部分消毒用品皆被掃光，她口噏噏說：「嘩！真係無晒！」看來「小龍女」收到風超市的清潔消毒用品賣斷市，她見證貨架空空如也的情况不禁嘩然。

與姨甥女筠筠特別親密

李若彤逛超市全情也很優閒，沒有投入搶購行列，更未理會是否有市民認出她是「小龍女」李若彤。她的心機也全放在同行約11歲姨甥女身上。她曾接受訪問提及跟姨甥女的關係特別親密，因她2008年與商人郭應泉結束逾10年的戀情，後來又面對父親離世打擊，經歷了人生低潮，更患上情緒病，幸細妹的女兒筠筠出現；她專心照顧筠筠，更為了對方讀兒童心理學，成為她的精神寄託，最終走出陰霾，再投入影視工作，近年主要在內地工作。也因為她跟筠筠特別親密，曾有誤會筠筠是她的女兒。