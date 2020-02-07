全身保護裝備派口罩 楊玉梅斥造謠者製造恐慌

由頭到腳穿上全身保護裝備的楊玉梅稱家中口罩存貨量不多，近期趁不用工作盡量留家不外出，試過連續3日不出門。今次出來派口罩，事前沒告知媽咪，免老人家擔心。她表示近期的工作有受影響，「稍後為新劇《法證先鋒lV》宣傳及錄影《流行經典50年》，可惜有內地電影和劇集的工作因疫情取消」。提到前日有臨時演員在電視城嘔吐惹起恐慌？楊玉梅得知對方只是吃太飽所致，不太擔心。反而擔心對外間傳的不利消息，令市民大量搶購水又搶購廁紙，她斥造謠者很不對，現時應齊心抗疫，否則香港人將變神經衰弱要排隊看心理醫生。

陳榮峻獲外國粉絲送口罩

陳榮峻表示家中口罩存貨量暫時足夠，對於前日有臨時演員在電視城嘔吐一事，他相信公司每朝早必會為錄影廠消毒才開工，暫時沒身邊同事因病停工，他會勤洗手和戴口罩防疫，「有朋友去泰國買不到口罩，反而去緬甸買到，送了一盒給我，也有外國粉絲送來兩盒，我和太太夠用不太擔心，孫仔不用上學則多留家，有叫他好好溫書。我和太太在內地和香港的商演工作都取消或延期」。他笑言沒到超市搶購食糧及日用品，反而喜歡到街市買餸較便宜。對於外界搶購廁紙成近期熱話，他笑笑口表示可以向《愛．回家之開心速遞》監製建議加入劇集情節。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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