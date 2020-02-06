碧琪麗芙莉新片開畫史上最差

據財經雜誌《福布斯》報道，雖然《The Rhythm Section》製作費不算高，大約5000萬美元（約3.9億港元），但要全球票房累收1億美元（約7.8億港元）才可封蝕門。從目前走勢估計，負責發行此片的派拉蒙電影公司或將損失4000萬美元（約3.1億港元），成為繼李安執導的《雙子任務：疊影危機》後另一「蝕本貨」。

《The Rhythm Section》改編自同名小說，由《鐵金剛》電影系列的Barbara Broccoli監製、美劇《The Handmaid's Tale》女導演麗德莫蘭奴（Reed Morano）操刀，碧琪麗芙莉跟《神探福爾摩斯》祖狄羅（Jude Law）主演，講述碧琪家人死於空難，其後發現事件並非意外，她決定展開復仇大計。