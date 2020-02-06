50歲鈴木杏樹喪夫7年淪為「小三」 搭上「人夫」喜多村綠郎開房斷正

文：蘇珮欣

現年50歲的鈴木杏樹，1993年參演改編自柴門文漫畫的《愛情白皮書》，飾演東山星香一角而為人所認識。近年她亦演出劇集《相棒》、《理想的兒子》及晨間劇《夏空》等。鈴木杏樹於1998年6月與外科醫生山形基夫結婚，但後者2013年於美國病逝，終年56歲。

戴口罩外出 不避嫌拖手

最新一期日本雜誌《週刊文春》報道，守寡7年的鈴木杏樹搭上有婦之夫喜多村綠郎，並拍得他們上月兩度約會，兩人雖然戴上口罩外出，但不避嫌手拖手。上月30日下午，他們相約在千葉市美濱區海邊拍拖，全程沒理會別人目光，不停攬攬惜惜，之後鈴木杏樹駕駛名貴房車，與喜多村綠郎前往時鐘酒店「開房」。

據悉51歲的喜多村綠郎，於2013年與現年45歲舞台劇女星貴城惠結婚。去年10月，鈴木杏樹與喜多村綠郎因演出舞台劇而相識，感情火速發展。有傳男方曾在慶功宴上跟其他演員透露，對鈴木杏樹甚有好感。

鈴木杏樹被踢爆戀情：不知說什麼好

《週刊文春》就不倫戀一事追訪兩名當事人，鈴木杏樹表示，「突然被這樣問，不知說什麼好」；喜多村綠郎則支吾以對，未有否認出軌。對於鈴木杏樹爆出不倫戀，外界多表示驚訝，並對兩人光顧時鐘酒店大表失望。