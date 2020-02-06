同船10人確診 黎芷珊未有不適繼續自我隔離

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黎芷珊表示上月25日回港，至今未夠14日隔離期，她仍會繼續自我隔離；暫時未有感覺不舒服，身體狀况ok，沒有問題，家中物資都足夠，她反而較擔心其他船上的乘客。

陶傑亦一樣繼續自我隔離，他透過電話主持電台節目，在節目中他表示之前聯絡過衛生署，根據核對資料，判斷他不是高危接觸人士。

陶傑稱不屬高危接觸人士

對於很多聽眾關心他的健康，陶傑說：「我聯絡衛生署時，他們的官員都是我的聽眾，聽到我把聲很開心，搏命叫我身體健康。我跟他說要給專業指引，不可以想我快些開咪，就縮短或更改任何標準，他說絕對不會。根據核對資料，判斷我不是高危接觸人士，即不需要自我隔離，因為他問過我房號碼、有無見過那個乘客，然後說並不需要自我隔離，不過希望我在14日內避免去多人地方，同埋出街要戴口罩，謹慎起見，應該要一個月直至2月24日。」

他又強調在船上未有用過泳池及桑拿設施，跟該名男患者住不同層數，他現在亦沒有不適。

張寶華贊成封關

張寶華同樣跟衛生署聯絡及報告情况，經過今次經驗，她覺得應該要封關。她說：「現在不是人數多少，只要有一個感染，傳播力已經很大。現在這段時間其實大家也不會安心，一定以公眾安全為大前提，必須自我隔離14天。」