喉嚨不適自我隔離 王浩信復工：無發燒無流感症狀

記者：陳釗

王浩信昨日復工，回電視城拍攝新劇《踩過界II》，他解釋日前拍該劇時因演律師講很多對白，之後感到喉嚨不適，所以請假自我隔離，直至完全康復才復工。

「應該是操勞過度」

王浩信說：「我沒有看醫生，本身很少看西醫，其實第二天喉嚨已好了些，應該是操勞過度，並無乏力、發燒等流感症狀，停工一日就OK」。不過他也知道有其他演員拍外景吹了一日風後出現頭暈、頭痛及屙嘔情况，現在是非常時期，還是小心為妙，「大家也不想停廠，也不是偷懶，只是注重健康，對身邊人和家人負責」。

蔡思貝張振朗康復

問是否有幕後人員不戴口罩開工？王浩信稱已提示大家要着緊一點，並非開玩笑，公司也加強消毒設施，例如在停車場安裝消毒機，錄影廠內也有空氣淨化機和消毒，多人的場口亦安排延後再拍。問到同劇另外幾名演員的狀况？王浩信稱蔡思貝和張振朗已康復，張曦雯還有一點喉嚨不適，拍攝會以演員健康為大前提。談到劇組3月初赴緬甸拍外景？王浩信表示要看公司安排，相信會以演員健康為重，如果有危險性會改劇本，留在港拍攝。問他可有四處撲口罩？王浩信表示有家人做醫護，故長期有兩盒口罩看門口，他也呼籲大家不要囤積口罩，有多餘應拿出來幫助有需要的人，尤其是老人家，因他們不懂網購。

秦沛與演員對戲行遠啲

秦沛（Paul哥）防疫意識十足，未埋位時皆戴上口罩。談到劇中數名演員輪住病，更冧廠3日？Paul哥表示對他沒影響，因昨日才正式開工，希望大家健康、平安。現時市面一罩難求？Paul哥說仔女已幫他準備好，稱香港經歷SARS後，大家對防疫措施都會較緊張，都是好事，監製已跟他說可放心，錄影廠已消毒，「不過聽人講之前拍外景時，有幾個幕後人員不戴口罩，藝員做幕前就說沒辦法，同埋男演員都好一點，女演員就慘，化妝時間較長，戴不到口罩」。Paul哥稱與演員對戲時因不能戴口罩，故盡量不要靠太近，鏡頭就到就盡就。可覺得政府的防疫工作做得不夠？他不予置評，稱任何人都會有不足的地方。

「女兒婚禮延期更特別」

談到女兒姜麗文的婚禮受疫情影響延期？Paul哥透露原本是2月2日簽字註冊兼擺酒，「延期到何時仍未知，視乎大環境，做父母最好不要參與太多。（女兒心情可有受影響？）她OK，我還跟她說延期更特別，以後都會記得，還能證明對方更加愛護她」。Paul哥表示沒因女兒婚禮延期感失望，「我是比較開通的爸爸，讓他們去決定，我都是等收通告」。