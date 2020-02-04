《造星II》吳啟洋張天賦蓄勢待發 李祉均想做港版Lady Gaga

記者：陳釗

攝影：劉永銳

當選冠軍後，Phoebus覺得沒特別，但出街會打扮得好看點，以備粉絲找他合照。MC坦言未習慣，依舊短褲踢拖街坊裝落街，心態上就希望保持仍在比賽中來警惕自己；Oscar則笑言仍處於得獎後的蜜月期，很享受，希望不要那麼快完結。

3人一夜成名，贏得名次和人氣，但過程有得有失。MC經歷爸爸離世，可謂感受最深，他坦言失去最多的，是陪家人的時間；雖然得獎後未能第一時間將獎項帶到爸爸「面前」，但MC心裏早已想好要跟爸爸說的話，他說：「我心裏面已跟他溝通過，他應該知道的。」

Phoebus稱比賽過程中得多過失，他笑說：「現時我在大學修讀土木工程系，其實我不是很喜歡這科，我最喜歡是唱歌、跳舞，現在有個平台可做自己喜歡的事，故整個過程都是得着。」Oscar直指休息時間少了，但代表有工開是好事，故享受這種失去。

接受負評 各有目標

對於負評，3人也樂觀面對。Phoebus被網民揶揄「隱形人」攞冠軍，他認為兩者沒有衝突，他是否「隱形人」見仁見智，有些負評他會接受，自知在比賽過程中有不足，還有說話予人「官腔」感覺，故會努力改善。MC覺得負評很小事，不會因此影響情緒，只會當作留言一則，合理意見會放在心裏，從而改正。Oscar則認為負評是觀眾感受的一部分，有人支持自然有人不喜歡，當中有種負評是誤解，明的就會明，不信的，如何解釋都是不信。

勝出比賽後，他們並不心急出道，Phoebus希望先裝備好自己，相信還有很大進步空間，他很喜歡韓國男團BTS（防彈少年團），會視他們為目標。MC稱還未定發展方向，唱歌方面會以唱作歌手為目標，如周杰倫、方大同；至於演藝界就是周星馳和張家輝，他說：「不會再有另一個周星馳和張家輝，你可以模仿，但不可能取代，我希望也能做到，成為無可取代的MC。」Oscar就豪言希望能超越梅艷芳和張國榮，成為港版Lady Gaga。

向女友派定心丸

Phoebus和MC現時都有女友，談到入行後會少了時間拍拖，MC不擔心因而影響感情，雖然女友會有點不開心，但對方會明白和體諒他。娛樂圈誘惑大，如何令女友對他有信心？MC信心滿滿說：「我們拍拖快3年都算穩定，我份人如何，這3年間已向她印證過，不會因參加比賽而有影響。」

Phoebus則希望將戀情低調，目的是想保護大家，他說：「不想因為自己某些行為令她有影響，我們現時關係很好，也相處得很開心，大家在這方面有共識。」Oscar稱現時單身，笑問是否比未拍過拖的姜濤叻？Oscar笑言：「我都品嘗過愛情的味道。」

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