陳茵媺沙灘唔戴口罩 陪仔女玩樂 另類教學

娛樂組

陳茵媺是3名子女的媽媽，她不想子女整天困在家中，前日帶他們到屋企附近的沙灘玩。她在社交網分享照片，見到3個小朋友及陳茵媺都未有戴口罩，坐在沙灘玩得很開心。陳茵媺留言表示學校因疫情放假，她會帶小朋友到沙灘，體驗一種創新的方式來繼續學習。她提到細仔用竹竿寫字，由於忙於照顧3人，未能趕及為兒子影相。

吳雨霏帶子行山

吳雨霏則分享與老公、1歲多的兒子Asher與愛犬的行山照，他們亦未有戴口罩。吳雨霏穿著運動裝，身形甚弗，她孭着28磅的兒子行山，其後Asher亦有落地步行。

她留言表示先後生了一對子女，懷第2胎時較辛苦，身體承受壓力，現在讓身體恢復，還要減磅數；不過她認為母親的力量強大，最重要照顧好家人及小朋友。

馬賽取消外遊

馬賽去年6月誕下女兒，她昨日在社交網上載與女兒的多張照片，說因疫情取消旅行計劃。

她留言說：「從經濟民生，到個人的身心狀態各方面都受到不同程度的影響與考驗。災難逆境，正是我們反思生活，修行路上的增上緣。世間一切離不開因果與無常，共業需要共同擔，而當下才是我們真正能抓住的。所以，趁機好好修行吧，莫怨天莫尤人，在每一個當下種最好的因，一切便都會好起來。加油！」