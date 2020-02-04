莫文蔚3月紅館騷延期

近期陸續有演唱會宣布取消或延期，繼劉德華取消12場紅館演唱會，黎明、溫拿樂隊及張衛健取消澳門騷後，莫文蔚原定3月20及21日在紅館舉行的《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會-巔峰之旅》香港站，昨日主辦方宣布考慮到現時新型冠狀病毒疫情嚴峻，以保障所有演出者、觀眾及人員健康安全，決定延期舉行。

陳輝陽下周音樂會延期

音樂人陳輝陽於2月14及15日在旺角麥花臣場館舉行的《陳輝陽x女聲合唱《人來人往》音樂會》，亦因疫情關係宣布延期。陳輝陽在社交網貼出告示感謝購買門票的觀眾，並解釋現在才宣布延期，是團隊努力與場館、製作公司商討，目前有一些明確補場日子，等社會情况穩定及適當時機，將馬上公布詳情。

陳偉霆廣州騷延期

張智霖早前透露4月會舉行演唱會，有指他申請到紅館檔期，但目前受疫情影響，亦可能會改期。至於近年主力內地發展的陳偉霆，原定3月14日在廣州開騷，經理人霍汶希昨日在微博宣布，為保障觀眾健康與安全，決定延期，並列出退票安排。不少粉絲留言表示不想退票，「能不能不退票只延期？」

娛樂組