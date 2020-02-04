新年獲贈口罩 薛家燕開心到不得了

每支咪都會消毒

她也感謝一眾台前幕後堅持做節目，自覺有份使命感：「現時有疫症，大家心情不好，少出街，希望透過電視為大家帶來歡樂、凝聚和正能量。」錄影前可有消毒錄影廠？她說有，特別感謝高層余詠珊星期日回來親自監督，又知道公司存貨不夠，帶大量消毒物品回公司：「我們每支咪都會消毒，若樂隊想戴口罩上節目也可，感激嘉賓毋懼疫情來撐場，但遺憾取消現場觀眾，讓粉絲失望，但健康要緊。」

家燕姐承認工作受疫情影響，女兒叮囑她趁機留家休息。她笑言不習慣白天睡覺，看電視又忍不住吃，結果肥了，服裝同事問她是否年糕吃多了：「無所謂啦，沒事留在家中也好，不出門便不用戴口罩，免得與大家搶購。」

范振鋒較往年少派利市

范振鋒與李思欣合唱《只有情永在》；他們表示農曆新年受武漢肺炎疫情影響減少外出，僅到雙方屋企向長輩拜年，利市也較往年派得少。范振鋒說有八成工作受疫情影響取消，部分延期：「收入一定少了，全香港一起共渡難關。」有否四處撲口罩？他指有日由尖沙嘴撲到落旺角才買到少少，但又擔心口罩真偽，要打電話問朋友才敢買。

記者：陳釗