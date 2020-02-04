遊日度歲蒐購口罩 不支持醫護罷工 汪明荃：林鄭月娥應出來傾

記者：林祖傑

阿姐年初二和老公羅家英往日本東京度假，昨日結束年假投入工作，先到旺角出席八和會館緊急會議，再趕返無綫為添食的節目《娛樂大家》錄影。她說在日本數天除與家英哥品嘗美食及購物，大部分時間都是蒐購口罩，她說：「東京都好少，行新宿都無，就算有都限購，買到好少，幸以前貪日本口罩靚買落少少，朋友又給我一點，在旺角開會見有店舖賣100元4個，我都買了8個，暫時都夠用，住所附近空氣好一點，回家就不需要用。」

特首是阿頭無得避

問阿姐可贊成香港封關？她則有所保留道：「好難講，香港始終是國際城市，真的好為難，封關當然會好一點，但有很多香港人都要回來的。」對於因封關問題導致很多醫護人員罷工，阿姐說：「罷工我就不是太同意，大家都知道這個病疫，我們真的需要醫護人員，始終他們是專業，有人病了怎辦？我當然明白他們的擔心，希望政府給予多些足夠保護他們，希望他們再考慮一下。我覺得政府真的要做多一點，真的不夠，我都好同情，政府一定要想辦法，不可讓情况惡化落去，無辦法的，特首一定要出來和他們傾，她是我們阿頭來的，無得避！首先要解決給予他們足夠裝備，先令他們不要太驚，亦希望醫護人員盡量可以捱多一陣，最重要是有病的人真的不可以隱瞞，那麼自私真的不行，每個人亦要自己做好個人衛生，減少醫護人員負擔，大家做多一點。」

眾人夾份買蜂皇漿贈阿姐

阿姐年初一特別在家中舉辦新春火鍋團拜，順道慶祝節目《娛樂大家》於台慶頒獎禮奪得「最佳節目主持」獎，除邀請《娛樂大家》台前幕後，還還請老公羅家英的一班學生，差不多有70人，場面相當熱鬧。林穎彤、戴祖儀及譚嘉儀等《娛樂大家》班底亦獲邀出席，3人夾份買一支人參蜂皇漿送給阿姐補身。她們表示除到阿姐家拜年，農曆新年差不多只留在家中，故今年利市𢭃得特別少，林穎彤連到緋聞男友伍富橋家拜年，也沒有去。

林穎彤驚與馮盈盈同房

3人說正忙於蒐羅口罩，譚嘉儀特地託美國親友寄回港，但未收到。戴祖儀表示因本身很易病要經常戴口罩，存貨暫時夠用，但各人的搵真銀工作均取消。林穎彤透露本月10日出發到馬來西亞主持新一輯《Ben Sir睇樓團》：「除打算到當地蒐羅口罩，還特別準備耳塞，因要和馮盈盈同房，我真心驚，她說過睡覺時要不停播一首如《紅日》的熱情歌曲，但又要戴耳塞，為配合她這個奇怪習慣，覺得買定個耳塞較安全。」