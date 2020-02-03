【開箱】《獸頭救兵》人獸合一拯救動物園

改編人氣網絡漫畫

《獸頭救兵》改編自韓國人氣漫畫家Hun的同名網漫。Hun在韓國甚有來頭，金秀賢主演的《三個特攻美少年》，正是改編自他的作品。導演孫在坤曾拍過《我的恐怖女友》及《二樓的惡人》等，他被《獸頭救兵》漫畫中天馬行空的構思所吸引，所以決定將它搬上大銀幕。

《回答吧！1988》安宰弘在片中飾演見習律師，講述他被老闆「欽點」成為「青山動物園」的話事人。他原以為遇上千載難逢良機，怎料動物園正陷入倒閉危機，他為了令動物園起死回生，決定孤注一擲，與幾名熱血職員穿上道具服，齊齊扮動物吸客。化身成北極熊、獅子、長頸鹿、猩猩及樹獺，更開始忘記自己人類的身分，盡情投入當正自己是動物，展開一次不能回頭的大挑戰。

扮動物職工各有故事

電影主要分為三個部分，一是瀕臨倒閉邊緣的小型動物園，二是穿上道具服扮動物的員工，三是員工假扮動物時險象環生，並帶出他們各自的故事。5名主角：《回答吧！1998》安宰弘扮愛喝可樂的北極熊、《未生》姜素拉則勇猛獅子上身、《金科長》朴英奎扮悲傷長頸鹿、《三流人生》金盛吳是單純猩猩、《新紮散仔》全余贇化身凡事慢半拍的樹獺。

5人表現生鬼，將動物的形態生動地表現出來。據悉，他們要穿上重達20多磅的道具服，由頭到腳包實，拍攝過程極不容易。可惜，電影節奏嫌略慢，尤其敘述各人的故事時，容易令觀眾失去耐性。《獸頭救兵》監製去年有份製作賣座片《炸雞特攻隊》，加上兩齣戲均由5名演員主演，故《獸》片不時標榜是繼《炸雞特攻隊》後又一力作，這宣傳伎倆容易令觀眾期望過高，看罷後會反問製作費高達100億韓圜（約6500萬港元），究竟用在哪？

道具服比演員片酬更矜貴

據悉5名主角所穿的動物頭套和道具服，比演員片酬更矜貴。工作人員每日悉心打理，不時加入纖維除臭劑去除異味，又要適時打蠟及梳理，非常考工夫與耐性。為了讓動物裝保持最佳狀態，劇組安排了專用貨櫃來安放。

為令演員化身動物時效果更逼真，劇組請來曾為《與神同行》擔任動作指導的金弘來擔任動作指導。5名演員看了很多短片，參考動物形態，估計這些「特技」，佔據了大部分製作費。

據韓媒報道，《獸頭救兵》截至前日在韓國錄得121萬人次入場觀看，累收101億韓圜（約6600萬港元），要回本仍需努力。

上映日期：2月13日