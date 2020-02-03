宋慧喬撐武漢捱轟 內地韓國兩面不討好

鄭容和朴志訓台北騷如期

另一方面，不少韓星先後取消工作，以保障藝人與粉絲的健康。韓國男團CNBlue主音鄭容和去年11月退伍後，即大搞亞洲巡迴粉絲見面會「吸金」，不過他堅持下周六（8日）在台北舉行「2020鄭容和 Still 622」演唱會。據悉，近日有不少粉絲指個唱上有近2000個企位觀眾，傳染風險甚高，促請主辦方取消或延期，直至昨日在官方網站仍宣布活動如期舉行，但會增加防疫措施，包括觀眾必須戴口罩及測體溫等，並稱藝人在完騷後的歡送環節會戴上口罩。

Wanna One出身的朴志訓也會同日（8日）在台北開騷，並安排擊掌環節。主辦方暫時未有計劃取消活動，昨日還公告稱，因受疫情影響，擊掌等環節將由現場抽籤改為電腦抽籤。

消息公布後，兩活動主辦方均遭粉絲炮轟，指《皇后的品格》崔振赫原定周日（9日）舉行的見面會已宣布延期，活動如期是罔顧藝人與粉絲安全。鄭容和方面回應稱，「所有公告內容都是和經紀公司以及各個相關單位討論及確認後才公告的，煩請諒解」。