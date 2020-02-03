嫁《星夢情深》監製12日 彭美拉安德遜宣布離婚

鍾彼得斯曾監製過百變天后Lady Gaga和畢利谷巴（Bradley Cooper）主演的《星夢情深》，他跟彭美拉安德遜結婚後曾向傳媒表示，兩人在1980年代曾約會一段短時間；現在到處是漂亮女孩，他的選擇其實很多，但35年過去，他只想跟彭美拉在一起。甜言蜜語言猶在耳，兩人卻在秘密結婚12日後宣布「分」訊。

傳未曾正式註冊

彭美拉在聲明中表示：「我和鍾一起時收到很多溫暖的祝福，十分感動，也感激你們的支持，但我們會分開，重新考量我們想從生命或彼此身上得到些什麽東西。生命是旅程，愛則是過程。我們有共識決定放棄結婚證書的形式，將我們的信念放在過程裏。希望大家尊重我們的私隱。」

男女雙方各結婚4次

有知情人爆料，彭美拉對鍾彼得斯雖然很熟悉，但兩人從未一起生活過，未知是否因此彭美拉要求暫停關係；據報兩人雖然向外公布婚訊，但其實並未正式註冊結婚。

鍾彼得斯曾跟歌影雙棲的芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）拍拖，但未能開花結果；後來曾結婚4次。

彭美拉不遑多讓，曾與搖滾樂手Tommy Lee結婚3年，兩人育有現年分別23及22歲的兒子Brandon和Dylan；婚姻雖短暫，但曾鬧出Tommy Lee虐妻並監禁半年的醜聞。2006年，彭美拉改嫁給另一搖滾歌手Kid Rock，但一年後離婚。之後再兩度跟力奇蘇洛文離合。

荷李活閃婚閃離例子多

彭美拉安德遜的婚姻出名短暫，但在荷李活她其實並不孤單；樂壇天后Britney Spears於2004年跟童年好友Jason Alexander在拉斯維加斯參加派對後即興結婚，但僅維持55小時就取消。另外，前籃球名將洛文（Dennis Rodman）和《搞乜鬼奪命雜作》性感女星卡雯伊力查（Carmen Electra）於1998年同樣在賭城拉斯維加斯拉埋天窗，但9日後反悔，並聲稱結婚時可能兩人都喝醉了。